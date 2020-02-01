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Эксперт: Brexit может сильно ударить по банковской системе Британии

Эксперт: Brexit может сильно ударить по банковской системе Британии
05:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест: Brexit может очень сильно ударить по банковской системе королевства.

Выход из состава Европейского союза уже стоил Великобритании более 170 млрд долларов, и в будущем Brexit может очень сильно ударить по банковской системе королевства, обрушив национальную валюту – фунт стерлингов. 

Об этом сайту "Сегодня" заявила член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

"Мы уже увидели, как упал курс фунта, цифры потерь банковской системы назывались миллиардные, и никто не может спрогнозировать, что будет после 31 января", – утверждает она.

Кроме того, эксперт напомнила о том, что большинство товаров, особенно продуктовых, которые сегодня получает Великобритания, производятся даже не в Европе.

"Великобритания их получает благодаря зонам свободной торговли, которые есть в ЕС с третьими странами. И когда год назад речь шла о жестком Brexit (выход из ЕС без соглашения – Авт.), первые, кто начал беспокоиться и делать запасы, были супермаркеты. Они начали объяснять британцам, откуда у них помидоры, яблоки, вина и тому подобное. То есть, все эти соглашения нужно переподписывать", – констатирует Шелест.

Также британцы могут столкнуться с проблемой относительно медикаментов.

"Есть еще фармацевтическая отрасль. С одной стороны Британия производит фармацевтические товары. Но когда начали смотреть, импорт был не обязательно из ЕС", – добавила Анна Шелест.

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ЕС, Британия, Brexit, Великобриатния.
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