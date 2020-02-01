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Представитель немецкого правительства: ЕС и в будущем будет защищать свое единство

Представитель немецкого правительства: ЕС и в будущем будет защищать свое единство
06:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Германия вместе с другими 26 странами-членами ЕС готова защищать единство Евросоюза.

Германия вместе с другими 26 странами-членами ЕС готова защищать единство Европейского Союза после выхода из него Великобритании.

Об этом сказал на брифинге в Берлине в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы решительно настроены продолжать писать вместе с другими странами-членами эту европейскую историю успеха. ЕС и в будущем будет защищать свое единство и сообща представлять свои интересы », - заявил Зайберт.

Он напомнил, что именно евроинтеграция дала Европе мир и благополучие.

Сейчас, по словам представителя правительства, ЕС должен работать еще интенсивнее над тем, чтобы быть сильнее, более инновационным, экономически передовым, оставаться привлекательным на мировой арене. В то же время с Британией Берлин хочет остаться добрым соседом и партнером.

«Это не прощание, Великобритания не исчезает вдруг, но, конечно, это разлука», - заявил глава МИД ФРГ Гайко Маас в интервью по поводу Brexit.

Министр отметил, что удалось предотвратить хаос сценария «без соглашения», ведь соглашение, регулирующее много областей, есть. Но впереди интенсивные переговоры под большим временным давлением. Маас сомневается при этом, что до конца этого года, пока будет продолжаться переходная фаза, можно будет детально урегулировать все вопросы.

«Но если политическая воля есть с обеих сторон, мы можем получить хорошие результаты», - сказал дипломат.

Кроме того, он призвал соотечественников не слишком сосредотачиваться на дискуссии о росте немецких вкладов в ЕС после выхода Великобритании.

По словам Мааса, Германия является не только самым крупным плательщиком, членство в ЕС принесло ФРГ огромную пользу, а дискуссии о Brexit в последние годы дали понять многим людям, какие преимущества принесет им ЕС: свободную торговлю на крупнейшем в мире едином рынке, бесплатные путешествия и возможность жить, работать и учиться где угодно.

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Германия, ЕС, Евросоюз.
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