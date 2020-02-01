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ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии

ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
09:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европейский Союз после Brexit открыл представительство в Лондоне.

Евросоюз вскоре после Brexit обнародовал заявление, в котором назвал Британию "третьей страной" и сообщил, что диппредставительство ЕС в Лондоне будет осуществлять делегация во главе с послом, португальским дипломатом Жуаном Вале де Алмейду.

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля обнародовано в субботу, 1 февраля.

Дипломатическая миссия начинает работу с сегодняшнего дня. Она заняла помещение бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Помимо стандартных дипломатических функций делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, ей предстоит повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit.

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Как известно, в полночь по центральноевропейскому времени (в 01 час по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом относительно Brexit.

Она предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Британия должны согласовать новое и справедливое соглашение относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

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Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

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ЕС, Великобритания, Лондон, Brexit.
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