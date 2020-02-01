ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии

Новости мира:Европейский Союз после Brexit открыл представительство в Лондоне.

Евросоюз вскоре после Brexit обнародовал заявление, в котором назвал Британию "третьей страной" и сообщил, что диппредставительство ЕС в Лондоне будет осуществлять делегация во главе с послом, португальским дипломатом Жуаном Вале де Алмейду.

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля обнародовано в субботу, 1 февраля.

Дипломатическая миссия начинает работу с сегодняшнего дня. Она заняла помещение бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Помимо стандартных дипломатических функций делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, ей предстоит повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit.

Как известно, в полночь по центральноевропейскому времени (в 01 час по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом относительно Brexit.

Она предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Британия должны согласовать новое и справедливое соглашение относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.