Заробитчане перечислили в Украину рекордные 12 миллиардов долларов

Новости Бизнеса:За прошлый год объемы денежных переводов в Украину составили 12 миллиардов долларов.

По итогам 2019 года украинские заробитчане перечислили около 12 млрд долларов денежных переводов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос hromadske.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрддолларов)", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривни - на 5 гривен с начала прошлого года.

В то же время на начало 2020 года курс валют начал наоборот расти.

В НБУ девальвацию гривни объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

Напомним, за первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.