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В Украине вырастет пособие по безработице

В Украине вырастет пособие по безработице
10:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:С марта минимальные выплаты по безработице вырастут на 170 гривен.

Безработным украинцам с марта будут платить больше - минимальный размер такой помощи для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, возрастет на 170 гривен - до 1800 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.

"Правлением Фонда принято решение о повышении с 1 марта 2020 года минимального размера пособия по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен", - указали в службе.

Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, как отмечается, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен.

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Напомним, количество безработных в Украине за декабрь 2019 года резко выросло – на 15%. В то же время снизилось количество вакансий от работодателей.

В Минэкономики сообщали, что только 12,8 миллиона из 28,5 миллионов украинцев трудоспособного возраста работают легально Больше половины украинцев работают нелегально или на заработках . Остальные либо находятся на заработках, либо работают нелегально.

В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше (на 17%), чем в ноябре 2019 года (288,9 тысячи). 

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Безработица, Работа, Трудоустройство, Выплаты.
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