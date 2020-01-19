Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Крушение украинского самолета в Иране: опознаны 169 жертв
Крушение украинского самолета в Иране: опознаны 169 жертв
В "Борисполе" продолжается церемония прощания с погибшими в Иране (Фото и видео)
В "Борисполе" продолжается церемония прощания с погибшими в Иране (Фото и видео)
Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Легия
Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Легия
Лисы не будет: крупнейшая киностудия 20th Century Fox меняет свое название
Лисы не будет: крупнейшая киностудия 20th Century Fox меняет свое название

В Украине резко вырос уровень безработицы

В Украине резко вырос уровень безработицы
16:53 Сегодня Телеграф Госстат Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных.

В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше (на 17%), чем в ноябре 2019 года (288,9 тысячи). Это следует из отчетности, опубликованной Госстатом.

Количество вакансий в декабре сократилось до 59 тыс. (на 27%, в ноябре число вакансий составляло 80,9 тыс.), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила 6 человек (в ноябре – 4 человека).

Из 338,2 тыс. безработных в декабре 177,3 тыс. – женщины (мужчин – 160,9 тыс.). Большинство безработных в последнем месяце 2019-го традиционно в городе – 176 тыс. (сельское население – 162,2 тыс. человек).

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, в каких отраслях работает больше всего украинцев. Как сообщается, в сфере торговли работают 3 млн 654 тыс. 700 человек, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах - 2 млн 937 тыс. 600, а в промышленности - 2 млн 426 тыс.

Новый трудовой кодекс: международные профсоюзы выступают против

Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 тыс. 300 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине 387,1 тыс. граждан считаются безработными

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безработица, Работа, Трудоустройство, Госстат, Уровень безработицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
04 Футболист на радостях ударил угловой флажок, тот угодил между ног фанату (Видео)
05 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как Киев встретил тела погибших в Иране украинцев: В Зеленского показали фото с церемонии прощания
Как Киев встретил тела погибших в Иране украинцев (Фото)
В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман
В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман
В Украине резко вырос уровень безработицы
В Украине резко вырос уровень безработицы
Скончался известный участник группы &quot;Ляпис Трубецкой&quot;
Скончался известный участник группы "Ляпис Трубецкой"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь