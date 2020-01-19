В Украине резко вырос уровень безработицы

Новости Бизнеса:В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных.

В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше (на 17%), чем в ноябре 2019 года (288,9 тысячи). Это следует из отчетности, опубликованной Госстатом.

Количество вакансий в декабре сократилось до 59 тыс. (на 27%, в ноябре число вакансий составляло 80,9 тыс.), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила 6 человек (в ноябре – 4 человека).

Из 338,2 тыс. безработных в декабре 177,3 тыс. – женщины (мужчин – 160,9 тыс.). Большинство безработных в последнем месяце 2019-го традиционно в городе – 176 тыс. (сельское население – 162,2 тыс. человек).

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, в каких отраслях работает больше всего украинцев. Как сообщается, в сфере торговли работают 3 млн 654 тыс. 700 человек, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах - 2 млн 937 тыс. 600, а в промышленности - 2 млн 426 тыс.

Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 тыс. 300 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине 387,1 тыс. граждан считаются безработными