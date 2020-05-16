В Польше полиция задержала украинца за склонение подростков к самоубийству

Новости мира:Польские сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью управления полиции в Познани задержали мужчину, который призывал несовершеннолетних к самоубийству.

Сотрудники департамента борьбы с киберпреступностью Познани (Польша) задержали 24-летнего гражданина Украины, который склонял детей покончить с жизнью. Об этом сообщает польский телеканал TVP.

По информации правоохранителей, украинец предлагал русскоязычным подросткам сыграть в игру, напоминающую "Синего кита". Игра заключалась в выполнении заданий на заказ «куратора».

С каждым этапом они становились все более опасными и были связаны с увечьем частей тела. Полиция предполагает, что завершением игры было самоубийство. Жертв украинец подыскивал в российских соцсетях.

Известно минимум о трех случаях самоповреждения и увечья. Правоохранители его уже задержали. Прокуратура будет подавать ходатайство о его временном аресте.