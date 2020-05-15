В Польше жители устроили травлю зараженных коронавирусом шахтеров

Новости мира:В Польше местные жители начали травлю в отношении больных COVID-19 шахтеров.

В Польше в Силезском воеводстве подтверждены более 900 случаев заражения коронавирусом среди шахтеров.

Об этом сообщает "Польское радио".

Среди шахтеров COVID-19 заболели 957 человек. В связи с эпидемиологической ситуацией в Силезском воеводстве временно закрыли четыре шахты. Отмечается, что местные жители устроили травлю в отношении больных COVID-19 шахтеров и их семей.

Силезский воевода Ярослав Вечорек призвал прекратить атаки, отметив, что правительство делает все, чтобы гарантировать безопасность всех жителей Силезского воеводства, где зафиксировано наибольшее число зараженных из-за вспышки коронавируса среди шахтеров.

Всего с начала пандемии в Польше COVID-19 диагностировали у почти 17,5 тысячи человек, из которых 6 696 выздоровели, а 869 - умерли. В настоящее время на Силезское воеводство приходится больше всего инфицированных в Польше - почти 4,5 тысячи.