Эпидемия в Польше: число зараженных достигло почти 17,5 тысяч

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше количество зараженных превысило 17 000 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Польше по состоянию на 14 мая возросло до 17 469, из которых 869 человек умерли, а 6 696 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении в Twitter министерства здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом - 17 469, умерло - 869 человек", - говорится в сообщении.

В целом за последние сутки в Польше зафиксировано 407 новых случаев заражения COVID-19, из которых больше всего - в Силезском воеводстве на юге РП среди шахтеров и членов их семей. За это время подтверждены 22 смертельных случая.

В польских больницах находятся 2 538 человек, зараженных коронавирусом, 96 708 человек - на домашнем карантине, 18 256 - под эпидемиологическим надзором. В то же время информируется, что 6 696 человек уже вылечились.

Заместитель министра здравоохранения Польши Славомир Гадомский сообщил в четверг, что правительство рассматривает возможность отмены требования ношения масок на улицах в тех регионах страны, где заболеваемость COVID-19 низкая. По его словам, такое решение может быть через 1-2 недели.

Как известно, накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил о введении с 18 мая третьего этапа смягчения карантинного режима. В частности, с 18 мая будет возобновлена, с ограничениями, работа косметических, гастрономических заведений и некоторых спортивных объектов, а с 25 мая - школ для опеки над детьми 1-3 классов и консультаций с выпускниками. Изменения будут введены и в функционировании общественного транспорта: с 18 мая будут увеличены лимиты на количество пассажиров в автобусах, трамваях или метро.