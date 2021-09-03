Приводу катувати не давав: з’явилося відео незадовго до смерті 25-річного українця в польському витверезнику

У Польщі трагічно загинув 25-річний українець, по відношенню до якого копи застосували тортури як до "буйного". Але з’явилося відео, яке свідчить про зворотне

У мережі з’явилося відео з камер спостереження, на якому в польському Вроцлаві фельдшери виводять з автобуса 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Через кілька годин після цих кадрів уродженець Вінницької області помер в витверезнику, де його били, душили і зв’язували місцеві копи.

Нагадаємо, що трагедія з українським заробітчанином в Польщі сталася ще 30 липня, проте розголосу історії надали лише зараз.

На записі, опублікованому місцевим ЗМІ Polsat News, видно, як молоду людину, яка до цього нібито билася головою об скло в автобусі, чим і привернула увагу водія, виводять співробітники швидкої. І хоч в звітах польських копів і медиків неодноразово згадувалося, що Дмитро поводився агресивно, на відео — зовсім інша картина: парубок смирно йде разом з медпрацівниками, не завдаючи ніякого опору.

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що о 22:30 українця передали в витверезник з 1,5 проміле алкоголю в крові. Там і почалися тортури: згідно розтину, до Дмитра застосовували газ, били палицею і душили, а також зв’язали ременями нібито щоб заспокоїти. У якийсь момент хлопець почав синіти і задихатися, врятувати його, на жаль, не вдалося.

Та сама кушетка в витверезнику, на якій помер зв’язаним 25-річний Дмитро

У поліції Вроцлава за даним фактом проводять службове розслідування. Крім того, цією справою займається і прокуратура Свидниці, яка усунула від роботи двох підозрюваних у смерті українця, а ще двох вже звільнили зі служби.

За версією вроцлавських правоохоронців, вони виконували свою роботу і нібито були змушені застосувати силу, так як людина продовжувала шаленіти і кусатися.

Крім того, копи говорять, що зараз вони призначили додаткові експертизи, зокрема — на наявність наркотиків в крові у Дмитра. Але як їх будуть проводити — невідомо, адже хлопця вже поховали у Вінницькій області.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Польщі антитерористичні підрозділи і прикордонники затримали трьох українців, які могли викрадати автомобілі на території ЄС.