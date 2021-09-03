"Боровся до останнього, щоб його відпустили": ексклюзивні подробиці смерті українця, убитого копами в Польщі

"Телеграф" зʼясував деталі фатального для 25-річного українця вечора, коли хлопець загинув звʼязаним в витверезнику Польщі

Українців сколихнула новина про нашого земляка — 25-річного Дмитра Никифоренка, якого забили до смерті в витверезнику Вроцлава 30 липня.

Про трагедію з нашим заробітчанином стало відомо лише через кілька тижнів після того, що сталося, та й рідні Діми — уродженця Немирова Вінницької області — дізналися про його смерть лише через кілька днів пошуків. Про те, що сталося з хлопцем насправді в той фатальний день, і чому він не міг спровокувати польських поліцейських на такі жорсткі дії "Телеграфу" розповіла наречена загиблого Сузанна Водолівова.

Дмитро і Сузанна збиралися одружитися і мріяли про дочку

Випив на новій роботі, щоб не бути "білою вороною"

Сузанна і Діма познайомилися на заробітках в Польщі, жили разом і збиралися одружитися. Никифоренко працював на будівництві близько двох років, чекав на карту поляка і разом з нареченою хотів будувати щасливе майбутнє саме в цій країні.

Крізь сльози дівчина згадує про те, як в останній раз говорила з коханим по телефону.

"Діма не був ні алкоголіком, ні наркоманом, як тепер кажуть в польській поліції. Він все життя займався спортом, взагалі не пив. Але в той вечір погодився посидіти з хлопцями в кінці зміни, так як тільки почав працювати в цьому місці і не хотів бути "білою вороною". Вони влаштували барбекю, смажили сосиски, трошки випили. Але ми були весь час на зв’язку, Діма не був агресивний і збирався додому — спати. Востаннє він подзвонив мені з зупинки, але зв’язок перервався і телефон більше не відповідав", — розповідає Сузанна.

Далі, за версією польських правоохоронців, українець нібито буянив в автобусі, через що його висадили на зупинці. Втім, за словами його нареченої, Діма — найдобріша і спокійна людина, яку вона знала, і жодного разу вона не бачила його агресивним. Підтверджує слова дівчини і запис, на якому українця, що не здійснює жодного опору, ведуть фельдшери.

Вкусив копа, але на те була причина

Сузанна каже, що про смерть Діми вони дізналися лише на третю добу пошуків, і тільки через тиждень їм дозволили впізнати тіло.

"Спочатку нам сказали, що у нього зупинилося серце. Потім, що його довелося зв’язати, тому що він агресував. Але пізніше до мене додзвонився журналіст польського ЗМІ, який бачив запис з витверезника... Він розповів, що Діму мучили, катували і били. Я як подумаю, в яких муках він помирав... Вони тримали його, бризкали з газового балончика... Він благав, щоб його не били. Те, що він вкусив поліцейського, — це правда. Але вкусив коли? Вони всі сиділи на ньому і душили, і він укусив, щоб хоч якось вирватися. Він боровся до останнього, щоб його відпустили", — плаче наречена загиблого, будучи впевненою в тому, що її нареченого просто замучили до смерті.

За словами дівчини, батьки Дмитра навряд чи підуть в суд через його загибель, тому що сина це вже не поверне. Сама ж Сузанна, яка теж працювала в Польщі, в цю країну після того, що сталося з її коханим, більше не повернеться.

Фото — з особистого архіву Сузанни Водолівової.

Нагадаємо, що в поліції Вроцлава за даним фактом проводять службове розслідування. Крім того, цією справою займається і прокуратура Свидниці, яка усунула від роботи двох підозрюваних у смерті українця, а ще двох вже звільнили зі служби.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Польщі антитерористичні підрозділи і прикордонники затримали трьох українців, які могли викрадати автомобілі на території ЄС.