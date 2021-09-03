"Боролся до последнего, чтобы его отпустили": эксклюзивные подробности смерти украинца, убитого копами в Польше

"Телеграф" выяснил детали рокового для 25-летнего украинца вечера, когда парень погиб связанным в вытрезвителе Польши

Украинцев всколыхнула новость о нашем земляке — 25-летнем Дмитрии Никифоренко, которого забили до смерти в вытрезвителе Вроцлава 30 июля.

О трагедии с нашим заробитчанином стало известно лишь через несколько недель после случившегося, да и родные Димы — уроженца Немирова Винницкой области — узнали о его смерти лишь спустя несколько дней поисков. О том, что произошло с парнем на самом деле в тот роковой день, и почему он не мог спровоцировать польских полицейских на столь жесткие действия "Телеграфу" рассказала невеста погибшего Сузанна Водоливова.

Дмитрий и Сузанна собирались пожениться и мечтали о дочери

Выпил на новой работе, чтобы не быть "белой вороной"

Сузанна и Дима познакомились на заработках в Польше, жили вместе и собирались пожениться. Никифоренко работал на стройке около двух лет, ждал карту поляка и вместе с невестой хотел строить счастливое будущее именно в этой стране.

Сквозь слезы девушка вспоминает о том, как в последний раз говорила с возлюбленным по телефону.

"Дима не был ни алкоголиком, ни наркоманом, как теперь говорят в польской полиции. Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами в конце смены, так как только начал работать в этом месте и не хотел быть "белой вороной". Они устроили барбекю, жарили сосиски, немножко выпили. Но мы были все время на связи, Дима не был агрессивен и собирался домой — спать. В последний раз, когда мы говорили, он был на остановке, но связь прервалась и телефон больше не отвечал", — рассказывает Сузанна.

Далее, по версии польских правоохранителей, украинец якобы буянил в автобусе, из-за чего его высадили на остановке. Впрочем, по словам его невесты, Дима — самый добрый и спокойный человек, которого она знала, и ни разу она не видела его агрессивным. Подтверждает слова девушки и запись, на которой украинца, не оказывающего никакого сопротивления, ведут фельдшеры в отрезвитель.

Укусил копа, но на то была причина

Сузанна говорит, что о смерти Димы они узнали лишь на третьи сутки поисков, и только спустя неделю им разрешили опознать тело.

"Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Потом, что его пришлось связать, потому что он агрессировал. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя… Он рассказал, что Диму мучали, пытали и били. Я как подумаю, в каких муках он умирал… Они держали его, брызгали из газового баллончика… Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, — это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили, и он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили", — плачет невеста погибшего, будучи уверенной в том, что ее жениха просто замучили до смерти.

По словам девушки, родители Дмитрия вряд ли пойдут в суд из-за его гибели, потому что сына это уже не вернет. Сама же Сузанна, которая тоже работала в Польше, в эту страну после случившегося с ее возлюбленным больше не вернется.

Фото — из личного архива Сузанны Водоливовой.

Напомним, что в полиции Вроцлава по данному факту проводят служебное расследование. Кроме того, этим делом занимается и прокуратура Свидницы, которая отстранила от работы двоих подозреваемых в смерти украинца, а еще двоих уже уволили со службы.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Польше антитеррористические подразделения и пограничники задержали троих украинцев, которые могли похищать автомобили на территории ЕС.