"Это предел, который не стоило пересекать": в Польше прошли акции протеста из-за смерти украинца от рук полиции (фото)

Акция прошла под лозунгом "Остановим убийц из полиции"

В польском городе Вроцлав после гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе, где его связали ремнями полицейские, прошла акция протеста. Митингующие требовали честного расследования и наказания виновных.

Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщил польский портал Gazeta.pl.

Митингующие требовали отставки главы местной полиции, а сама акция прошла под лозунгом "Остановим убийц из полиции". Люди пришли с плакатами: "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского".

(Фото: Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta)

По словам самих участников акции, смерть украинца Никифоренко — это предел, который нельзя было пересекать. Украинцы также требовали заверений от полиции, что такого больше никогда не повториться во Вроцлаве.

Также известно, что эта акция не будет последней, а еще одна запланирована на следующее воскресенье, 12 сентября.

Напомним, полиция Вроцлава неоднократно оправдывала свои действия по отношению к украинцу тем, что Дмитрий Никифоренко во время задержания вел себя буйно, однако в сети появилось видео, которое свидетельствует об обратном.

"Телеграф" выяснил детали рокового для 25-летнего украинца вечера, когда парень погиб связанным в вытрезвителе Польши.

Ранее сообщалось, что посольство Украины после смерти Дмитрия Никифоренко отправили в МИД Польши ноту. Там ответили, что двоих сотрудников полиции Вроцлава уже уволили, еще двоих отстранили.