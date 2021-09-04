Дипломаты после шумихи в СМИ взялись за дело о смерти украинца в польском вытрезвителе

Погибшему парню было 25 лет.

Посольство Украины отреагировало на трагедию и направило в Министерство иностранных дел Польши ноту из-за смерти украинца в вытрезвителе Вроцлава 30 июля. Про трагедию стало известно только спустя несколько недель благодаря польским СМИ.

О реакции дипломатического корпуса Украины написал посол страны в Польше Андрей Дещица.

"Телеграф" писал, что Дмитрий Никифоренко в соседней стране ЕС был на заработках не первый год. В тот роковой день он выпил с новыми коллегами и поехал домой, последнее видео на котором он жив — кадры как его выводят из автобуса медработники. Их также обнародовали СМИ Польши. Когда мужчина попал в вытрезвитель — его пытали. Это подтвердило вскрытие.

Мужчину душили, избивали дубинкой, применяли газ. По словам спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко отметил, что одна из версий польского следствия — превышение полномочий правоохранителями. Двоих силовиков уже уволили, еще двоих отстранили. За расследованием следят польская прокуратура в Свиднице и украинское генеральное консульство в Кракове.

Ранее "Телеграф" пообщался с невестой погибшего уроженца Винничины. Девушка рассказала, что на посиделки с коллегами мужчина пошел чтобы не выделяться из коллектива, а в обычной жизни был спортсменом и практически не пил.