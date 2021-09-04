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Дипломати після галасу в ЗМІ взялися за справу про смерть українця в польському витверезнику

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Никифоренко Новина оновлена 04 вересня 2021, 14:29
Дмитро Никифоренко

Загиблому хлопцю було 25 років.

Посольство України відреагувало на трагедію і направило в Міністерство закордонних справ Польщі ноту через смерть українця в витверезнику Вроцлава 30 липня. Про трагедію стало відомо лише через кілька тижнів завдяки польським ЗМІ.

Про реакцію дипломатичного корпусу України написав посол країни в Польщі Андрій Дещиця.

"Телеграф" писав, що Дмитро Никифоренко в сусідній країні ЕС був на заробітках. У той фатальний день він випив з колегами, останнє відео на якому він живий — кадри як його виводять з автобуса медпрацівники. Коли чоловік потрапив у витверезник — його катували. Це підтвердив розтин.

Чоловіка душили, били палицею, застосовували газ. Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що одна з версій польського слідства — перевищення повноважень правоохоронцями. Двох силовиків вже звільнили, ще двох усунули від служби. За розслідуванням стежать польська прокуратура в Свидниці і українське генконсульство в Кракові.

Раніше "Телеграф" поспілкувався з нареченою загиблого уродженця Вінниччини. Дівчина розповіла, що на посиденьки з колегами чоловік пішов, щоб не виділятися з колективу, а в звичайному житті був спортсменом і практично не пив.

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