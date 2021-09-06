"Це межа, яку не варто перетинати": в Польщі пройшли акції протесту через смерть українця від рук поліції (фото)

Акція пройшла під гаслом "Зупинимо вбивць з поліції"

У польському місті Вроцлав після загибелі 25-річного українця Дмитра Никифоренко у витверезнику, де його зв’язали ременями поліцейські, пройшла акція протесту. Мітингувальники вимагали чесного розслідування і покарання винних.

Про це у неділю, 5 серпня, повідомив польський портал Gazeta.pl.

Мітингувальники вимагали відставки голови місцевої поліції, а сама акція пройшла під гаслом "Зупинимо вбивць з поліції". Люди прийшли з плакатами: "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського".

(Фото: Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta)

За словами самих учасників акції, смерть українця Никифоренко — це межа, яку не можна було перетинати. Українці також вимагали запевнень від поліції, що такого більше ніколи не повториться у Вроцлаві.

Також відомо, що ця акція не буде останньою, а ще одна запланована на наступну неділю, 12 вересня.

Нагадаємо, поліція Вроцлава неодноразово виправдовувала свої дії по відношенню до українця тим, що Дмитро Никифоренко під час затримання поводився буйно, проте в мережі з’явилося відео, яке свідчить про зворотне.

"Телеграф" з’ясував деталі фатального для 25-річного українця вечора, коли хлопець загинув зв’язаним у витверезнику Польщі.

Раніше повідомлялося, що посольство України після смерті Дмитра Никифоренко відправили у МЗС Польщі ноту. Там відповіли, що двох співробітників поліції Вроцлава вже звільнили, ще двох усунули.