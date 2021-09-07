В італійському аеропорту померла літня українка, а після цього її пограбували

Жінка вперше за багато років хотіла відправитися додому.

В аеропорту Каподічіно, що в місті Неаполь, померла 60-річна уродженка України, яка перебувала на заробітках в Італії. Резонансу події додає також те, що після цього всі її речі та накопичення були вкрадені.

Про подію повідомив італійський активіст Лука Абейте ще 4 вересня.

Анна Бурак була волонтером і доглядальницею в маленькому містечку Валло ді Діано, де місцеві відгукувалися про неї, як про добру та альтруїстичну людину.

Жінка збиралася відвідати в Україні 3 вересня, проте вже в аеропорту їй стало погано, після чого вона померла. Не зовсім зрозуміло сталося пограбування там або вже в морзі, тепер це будуть з’ясовувати поліціянти.

"Здається, що людської підлості немає меж ... Прости нас, Анна, ти такого не заслужила", — написав Абейте.

Він додав, що вважає злодійство мерзенним вчинком, а крадіжка, що вчинена подібним чином, і зовсім, на його думку, виходить за межі толерантності.

Як повідомлялося раніше в Польщі нещодавно від дій поліції загинув 25-річний українець. Силовики заявили, що той бешкетував і поводився агресивно, однак записи з камер спостережень показують, що той слухняно слідував за медпрацівниками.

6 вересня під будівлею поліції Вроцлава зібралися протестувальники, які зажадали покарати винних у цій події.