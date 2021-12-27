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Виглядали нормальними: якою була зарізана у Росії сім’я до трагедії (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Сім’я Куропаткіних жила у Канську та виховувала двох дітей Новина оновлена 27 грудня 2021, 09:39
Сім’я Куропаткіних жила у Канську та виховувала двох дітей

Чоловік зарізав дітей та дружину через розлучення

Жахливе вбивство сім’ї у місті Канськ, що у Красноярському краї Росії, обростає новими подробицями. Жертвами розлюченого чоловіка стали 35-річна дружина та двоє дітей 11 та 7 років, які пішли від нього через регулярні побої.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, Світлана Куропаткіна забрала дітей та пішла від чоловіка ще у вересні. Приблизно у той же час вона подала на розлучення, що дуже дратувало чоловіка. Черговий суд у їхній справі мав відбутися 22 січня. А напередодні, 26 грудня, він прийшов на орендовану квартиру дружини й розправився з нею та зі своїми дітьми.

Попередні дані говорять про те, що нелюд спочатку зарізав своїх дітей — 11-річного хлопчика та 7-річну дівчинку — а вже потім розправився з дружиною. Фінальним кроком стало самогубство — Микола Куропаткін встромив собі ніж у шию, що й спричинило його смерть.

На фотографіях у соціальних мережах сім’я виглядала як звичайна.

Сім’я Куропаткіних виховувала двох дітей
Сім’я Куропаткіних виховувала двох дітей

Відомо, що сім’я не перебувала на обліку в МВС та й сусіди не можуть назвати їх неблагополучними. Про вбивцю дружини та дітей відомо, що він іноді випивав.

Микола Куропаткін через розлучення вбив свою дружину та двох дітей
Микола Куропаткін через розлучення вбив свою дружину та двох дітей

Повідомляється, що у сім’ї не обходилося без скандалів, свідками яких стали сусіди. А причиною переїзду жінки та дітей від горе-батька стали регулярні побої.

Микола Куропаткін з дітьми, яких він убив у пориві агресії
Микола Куропаткін з дітьми, яких він убив у пориві агресії

Про вбиту жінку відомо, що вона протягом 5 років працювала вихователькою у дитячому садку. Свою роботу Світлана Куропаткіна вважала покликанням та ставилася до неї відповідально.

"Бути вихователем — це відповідальність. Це означає бачити неповторність кожної дитини, усвідомлювати, що у ваших руках її життя і її душа, берегти їх і намагатися робити все, щоб її дитинство було змістовним і радісним, тому що від того, як мине дитинство людини, залежить все його подальше доросле життя", — цитує слова жінки портал nsportal.ru.

Фото Світлани Куропаткіної з Facebook-сторінки
Фото Світлани Куропаткіної з Facebook-сторінки
Світлана Куропаткіна на роботі в дитячому садку
Світлана Куропаткіна на роботі в дитячому садку
Жінка працювала вихователькою у Канську протягом 5 років
Жінка працювала вихователькою у Канську протягом 5 років

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстоке вбивство дівчини на Тернопільщині. Хлопець завдав близько 20 ножових поранень малознайомій дівчині, з якою у нього почалася сварка.

Теги:
#Діти #Росія #Вбивство #Красноярський край
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