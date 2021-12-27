Виглядали нормальними: якою була зарізана у Росії сім’я до трагедії (фото)
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Чоловік зарізав дітей та дружину через розлучення
Жахливе вбивство сім’ї у місті Канськ, що у Красноярському краї Росії, обростає новими подробицями. Жертвами розлюченого чоловіка стали 35-річна дружина та двоє дітей 11 та 7 років, які пішли від нього через регулярні побої.
За інформацією Telegram-каналу SHOT, Світлана Куропаткіна забрала дітей та пішла від чоловіка ще у вересні. Приблизно у той же час вона подала на розлучення, що дуже дратувало чоловіка. Черговий суд у їхній справі мав відбутися 22 січня. А напередодні, 26 грудня, він прийшов на орендовану квартиру дружини й розправився з нею та зі своїми дітьми.
Попередні дані говорять про те, що нелюд спочатку зарізав своїх дітей — 11-річного хлопчика та 7-річну дівчинку — а вже потім розправився з дружиною. Фінальним кроком стало самогубство — Микола Куропаткін встромив собі ніж у шию, що й спричинило його смерть.
На фотографіях у соціальних мережах сім’я виглядала як звичайна.
Відомо, що сім’я не перебувала на обліку в МВС та й сусіди не можуть назвати їх неблагополучними. Про вбивцю дружини та дітей відомо, що він іноді випивав.
Повідомляється, що у сім’ї не обходилося без скандалів, свідками яких стали сусіди. А причиною переїзду жінки та дітей від горе-батька стали регулярні побої.
Про вбиту жінку відомо, що вона протягом 5 років працювала вихователькою у дитячому садку. Свою роботу Світлана Куропаткіна вважала покликанням та ставилася до неї відповідально.
"Бути вихователем — це відповідальність. Це означає бачити неповторність кожної дитини, усвідомлювати, що у ваших руках її життя і її душа, берегти їх і намагатися робити все, щоб її дитинство було змістовним і радісним, тому що від того, як мине дитинство людини, залежить все його подальше доросле життя", — цитує слова жінки портал nsportal.ru.
Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстоке вбивство дівчини на Тернопільщині. Хлопець завдав близько 20 ножових поранень малознайомій дівчині, з якою у нього почалася сварка.
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