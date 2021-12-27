Виглядали нормальними: якою була зарізана у Росії сім’я до трагедії (фото)

Чоловік зарізав дітей та дружину через розлучення

Жахливе вбивство сім’ї у місті Канськ, що у Красноярському краї Росії, обростає новими подробицями. Жертвами розлюченого чоловіка стали 35-річна дружина та двоє дітей 11 та 7 років, які пішли від нього через регулярні побої.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, Світлана Куропаткіна забрала дітей та пішла від чоловіка ще у вересні. Приблизно у той же час вона подала на розлучення, що дуже дратувало чоловіка. Черговий суд у їхній справі мав відбутися 22 січня. А напередодні, 26 грудня, він прийшов на орендовану квартиру дружини й розправився з нею та зі своїми дітьми.

Попередні дані говорять про те, що нелюд спочатку зарізав своїх дітей — 11-річного хлопчика та 7-річну дівчинку — а вже потім розправився з дружиною. Фінальним кроком стало самогубство — Микола Куропаткін встромив собі ніж у шию, що й спричинило його смерть.

На фотографіях у соціальних мережах сім’я виглядала як звичайна.

Сім’я Куропаткіних виховувала двох дітей

Відомо, що сім’я не перебувала на обліку в МВС та й сусіди не можуть назвати їх неблагополучними. Про вбивцю дружини та дітей відомо, що він іноді випивав.

Микола Куропаткін через розлучення вбив свою дружину та двох дітей

Повідомляється, що у сім’ї не обходилося без скандалів, свідками яких стали сусіди. А причиною переїзду жінки та дітей від горе-батька стали регулярні побої.

Микола Куропаткін з дітьми, яких він убив у пориві агресії

Про вбиту жінку відомо, що вона протягом 5 років працювала вихователькою у дитячому садку. Свою роботу Світлана Куропаткіна вважала покликанням та ставилася до неї відповідально.

"Бути вихователем — це відповідальність. Це означає бачити неповторність кожної дитини, усвідомлювати, що у ваших руках її життя і її душа, берегти їх і намагатися робити все, щоб її дитинство було змістовним і радісним, тому що від того, як мине дитинство людини, залежить все його подальше доросле життя", — цитує слова жінки портал nsportal.ru.

Фото Світлани Куропаткіної з Facebook-сторінки

Світлана Куропаткіна на роботі в дитячому садку

Жінка працювала вихователькою у Канську протягом 5 років

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