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Наніс десятки ножових та викинув тіло з балкона: у Тернополі хлопець жорстоко вбив дівчину (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Ймовірне знаряддя вбивства Новина оновлена 08 грудня 2021, 10:21
Ймовірне знаряддя вбивства

Молоді люди познайомилися за кілька годин до трагедії.

У Тернополі перехожий, що вигулював собаку, знайшов труп молодої дівчини. Вбивство було жорстоким – понад 20 ударів ножем. Також встановили, що після смерті тіло 22-річної дівчини впало із висоти четвертого поверху.

Про це повідомляє поліція області.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Як з’ясувалося, за кілька годин до вбивства хлопець 19 років познайомився з дівчиною. Виник конфлікт, і чоловік взявся за ніж. Після того як жертва померла, він виніс тіло на балкон орендованої квартири, де воно пролежало приблизно 12 годин до темряви, а вже вранці 6 грудня викинув труп з балкона.

На снігу залишилися криваві сліди
На снігу залишилися криваві сліди

Речі вбитої та її одяг він викинув, а у квартирі перед втечею намагався прибрати. Підозрюваний хотів сховатися в одному із районів області.

Поліція провела обшук
Поліція провела обшук

На виявлення ймовірного підозрюваного та його місця перебування у поліції пішло кілька годин. Підозру чоловікові висунули в умисному вбивстві.

Раніше "Телеграф" писав про незвичайний випадок поножовщини, що стався під Києвом. Жінка сама поранила чоловіка, але пара вирішила приховати факт та видати це за напад невідомих.

Теги:
#Тернопіль #Вбивство #Ніж
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