Під Києвом мати шістьох дітей зрешетувала ножем чоловіка та розповіла, за що (відео)

Подружжя разом виховує шістьох дітей

У місті Боярка, що під Києвом, 50-річна жінка проштрикнула ножем власного чоловіка, а потім подружжя намагалося видати це за напад невідомих людей.

Як повідомляє поліція Київської області у Facebook, інцидент трапився в ніч з 3 на 4 грудня. Ножове поранення отримав 69-річний чоловік, а причиною цього став побутовий конфлікт.

По приїзду на місце правоохоронців, чоловік та жінка намагалися переконати, що поранення потерпілий отримав внаслідок нападу групи осіб. При цьому жінка вимагала знайти кривдників.

Як з’ясувалося, кривдницею виявилася вона сама. Жінка заявила, що вдарила чоловіка з необачності й додала, що перед цим вони сварилися і кидали один в одного виделкою, а ніж в руку вона взяла автоматично і штрикнула ним чоловіка, коли намагалася виставити його за двері. А причиною конфлікту стало те, що чоловік "бурчав, коли жінка намагалася заснути".

Цікавим є той факт, що разом з чоловіком жінка виховує чотирьох спільних дітей, а разом вони проживають вже 27 років. На двох у подружжя шестеро дітей і у момент сварки вони спали у сусідній кімнаті.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує ув’язнення на строк від п’яти до восьми років.

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