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Вбивство на 95 кварталі: у Кривому Розі розстріляли відвідувача кафе, є постраждалі (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Перестрілка сталася біля кафе "Груша" у Кривому Розі Новина оновлена 06 грудня 2021, 11:11
Перестрілка сталася біля кафе "Груша" у Кривому Розі

Перестрілку з різаниною вчинили іноземці

У місті Кривий Ріг сталася стрілянина, що переросла в різанину. Її влаштували особи кавказької національності. Без жертв не обійшлося.

Як повідомляє місцеве видання "Свої", інцидент стався пізно ввечері 5 грудня на 95 кварталі поряд із кафе "Груша".

Перестрілка сталася у кафе "Груша"
Перестрілка сталася у кафе "Груша"

За попередньою інформацією, чоловіки кавказької національності спочатку влаштували бійку, яка переросла у стрілянину, а потім і в різанину. Один з учасників конфлікту отримав серйозне ножове поранення та був доставлений до лікарні, а другого знайшли мертвим у салоні автомобіля на вулиці Українській.

Журналістам з особистих джерел вдалося дізнатися, що вбитим виявився громадянин Азербайджану, який приїхав до Кривого Рогу з Києва вранці того ж дня, 5 грудня. Поранений чоловік також виявився азербайджанцем — він раніше притягувався до відповідальності за пограбування ювелірної крамниці у Кривому Розі. До речі, пишуть, що пограбування було дуже гучним, оскільки групі осіб вдалося винести півтора кілограма золота з магазину "Золотий вік".

Перестрілка сталася біля кафе "Груша" у Кривому Розі
Перестрілка сталася біля кафе "Груша" у Кривому Розі
Один чоловік отримав ножове поранення, другий – загинув від вогнепального поранення
Один чоловік отримав ножове поранення, другий – загинув від вогнепального поранення
Іноземця знайшли мертвим у салоні автомобіля
Іноземця знайшли мертвим у салоні автомобіля

Більше фото 18+ із місця події доступні у Telegram-каналі "Телеграфа".

У поліції регіону повідомили, що конфлікт стався між двома групами іноземців. Під час бійки ножове поранення отримав 28-річний чоловік. Як виявилося, саме він вистрілив у груди 35-річному опоненту, який від отриманого вогнепального поранення помер.

Стрілок був доставлений до лікарні, де він знаходиться під цілодобовим конвоєм. Йому загрожує до 15 років ув’язнення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі неадекватний чоловік вчинив стрілянину у м’ясному магазині. Про причини такої поведінки місцевого мешканця нічого не відомо.

Теги:
#Поліція #Стрільба #Іноземці #Кривий Ріг #Різанина
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