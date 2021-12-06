Укр

Убийство на 95 квартале: в Кривом Роге расстреляли посетителя кафе, есть пострадавшие (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
666
Перестрелка произошла около кафе "Груша" в Кривом Роге Новость обновлена 06 декабря 2021, 11:11
Перестрелка произошла около кафе "Груша" в Кривом Роге

Перестрелку с поножовщиной устроили иностранцы

В городе Кривой Рог произошла перестрелка, переросшая в поножовщину. Ее устроили лица кавказской национальности. Без жертв не обошлось.

Как сообщает местное издание "Свои", инцидент произошел поздно вечером 5 декабря на 95 квартале рядом с кафе "Груша".

Перестрелка произошла в кафе "Груша"
Перестрелка произошла в кафе "Груша"

По предварительной информации, мужчины кавказской национальности сначала устроили потасовку, которая переросла в стрельбу, а затем и в поножовщину. Один из участников конфликта получил серьезное ножевое ранение и был доставлен в больницу, а второго нашли мертвым в салоне автомобиля на улице Украинской.

Журналистам из личных источников удалось узнать, что убитым оказался гражданин Азербайджана, приехавший в Кривой Рог из Киева утром того же дня, 5 декабря. Раненый мужчина также оказался азербайджанцем — он ранее привлекался к ответственности за ограбление ювелирного магазина в Кривом Роге. К слову, ограбление было очень громким, поскольку группе лиц удалось вынести полтора килограмма золота из магазина "Золотой век".

Перестрелка произошла около кафе "Груша" в Кривом Роге
Перестрелка произошла около кафе "Груша" в Кривом Роге
Один мужчина получил ножевое ранение, второй - погиб от огнестрела
Один мужчина получил ножевое ранение, второй - погиб от огнестрела
Иностранца нашли мертвым в салоне автомобиля
Иностранца нашли мертвым в салоне автомобиля

Больше фото 18+ с места происшествия доступны в Telegram-канале "Телеграфа".

В полиции региона сообщили, что конфликт произошел между двумя группами иностранцев. Во время потасовки ножевое ранение получил 28-летний мужчина. Как оказалось именно он выстрелил в грудь 35-летнемо оппоненту, который от полученного огнестрельного ранения скончался.

Стрелок был доставлен в больницу, где он находится под круглосуточным конвоем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе неадекватный мужчина устроил стрельбу в мясном магазине. О причинах такого поведения местного жителя ничего не известно.

Теги:
#Полиция #Стрельба #Иностранцы #Кривой Рог #Поножовщина
Некоторые карантинные требования претерпели значительные изменения
Украина
Без паспорта и COVID-сертификата больше не выйти: самые жесткие правила карантина в Украине (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Некоторые карантинные требования претерпели значительные изменения
Без паспорта и COVID-сертификата больше не выйти: самые жесткие правила карантина в Украине (инфографика)
Дата публикации
Категория
В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина
Украина ужесточила правила карантина: что нужно знать и куда больше не пустят без COVID-сертификата
Дата публикации
Категория
Владимир Путин сейчас вовсю использует "пятую колонну" в Украине
Путин готовит новое вторжение в Украину: генерал назвал даты и опасные направления
Дата публикации
Категория
Скриншот
В Киеве таксист высадил пассажиров из-за слов о ненависти к украинскому языку: конфликт попал на видео
Дата публикации
Категория
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров: "Если мы начнем ездить в самые забытые точки Украины, то и государство, и бизнес обратят на них внимание"