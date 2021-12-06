Убийство на 95 квартале: в Кривом Роге расстреляли посетителя кафе, есть пострадавшие (фото)
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Перестрелку с поножовщиной устроили иностранцы
В городе Кривой Рог произошла перестрелка, переросшая в поножовщину. Ее устроили лица кавказской национальности. Без жертв не обошлось.
Как сообщает местное издание "Свои", инцидент произошел поздно вечером 5 декабря на 95 квартале рядом с кафе "Груша".
По предварительной информации, мужчины кавказской национальности сначала устроили потасовку, которая переросла в стрельбу, а затем и в поножовщину. Один из участников конфликта получил серьезное ножевое ранение и был доставлен в больницу, а второго нашли мертвым в салоне автомобиля на улице Украинской.
Журналистам из личных источников удалось узнать, что убитым оказался гражданин Азербайджана, приехавший в Кривой Рог из Киева утром того же дня, 5 декабря. Раненый мужчина также оказался азербайджанцем — он ранее привлекался к ответственности за ограбление ювелирного магазина в Кривом Роге. К слову, ограбление было очень громким, поскольку группе лиц удалось вынести полтора килограмма золота из магазина "Золотой век".
Больше фото 18+ с места происшествия доступны в Telegram-канале "Телеграфа".
В полиции региона сообщили, что конфликт произошел между двумя группами иностранцев. Во время потасовки ножевое ранение получил 28-летний мужчина. Как оказалось именно он выстрелил в грудь 35-летнемо оппоненту, который от полученного огнестрельного ранения скончался.
Стрелок был доставлен в больницу, где он находится под круглосуточным конвоем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе неадекватный мужчина устроил стрельбу в мясном магазине. О причинах такого поведения местного жителя ничего не известно.
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