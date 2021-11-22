Неадекват устроил стрельбу в мясном магазине в Одессе (фото)
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По словам очевидцем, стрелок вел себя неадекватно
Недобрым выдалось утро понедельника, 22 ноября, для работников магазина "Свежее мясо" в Одессе. К ним вломился неадекватный посетитель, который сначала угрожал оружием, а затем начал стрельбу.
Подробности передает "УСИ Online", ссылаясь на личные источники в местной полиции.
Магазин, где произошел дебош, расположен на проспекте Добровольского. Неизвестный мужчина, держа в руке пистолет, зашел в павильон и принялся выкрикивать угрозы в адрес персонала. К счастью, всем продавцам удалось оперативно сбежать в подсобное помещение.
Нападающий, видимо, поняв, что его "вендетта" обернулась крахом, несколько раз выстрелил в воздух, а затем покинул место преступления.
Впрочем, на его поиски уже был отправлен отряд полиции. Стрелка нашли в подъезде одного из многоквартирных домов по соседству. Известно, что ему исполнилось 39 лет.
Его оружие является травматическим, а не боевым. При этом мужчина даже имеет разрешение на ношение такого пистолета.
Причины подобного неадекватного поведения не разглашаются. Действия нарушителя квалифицированы как хулиганство. Наивысшая мера наказания согласно этой статье УК Украины предполагает от трех до семи лет за решеткой.
К слову, мясные магазины уже не впервые становятся местом преступлений на Одесчине. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что в Черноморске одна из продавщиц мясного отдела на рынке устроила поножовщину, ругаясь с коллегой.
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