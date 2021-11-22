Неадекват устроил стрельбу в мясном магазине в Одессе (фото)

По словам очевидцем, стрелок вел себя неадекватно

Недобрым выдалось утро понедельника, 22 ноября, для работников магазина "Свежее мясо" в Одессе. К ним вломился неадекватный посетитель, который сначала угрожал оружием, а затем начал стрельбу.

Подробности передает "УСИ Online", ссылаясь на личные источники в местной полиции.

Магазин, где произошел дебош, расположен на проспекте Добровольского. Неизвестный мужчина, держа в руке пистолет, зашел в павильон и принялся выкрикивать угрозы в адрес персонала. К счастью, всем продавцам удалось оперативно сбежать в подсобное помещение.

Нападающий, видимо, поняв, что его "вендетта" обернулась крахом, несколько раз выстрелил в воздух, а затем покинул место преступления.

Нападавшего удалось задержать

Впрочем, на его поиски уже был отправлен отряд полиции. Стрелка нашли в подъезде одного из многоквартирных домов по соседству. Известно, что ему исполнилось 39 лет.

Его оружие является травматическим, а не боевым. При этом мужчина даже имеет разрешение на ношение такого пистолета.

Оружие у стрелка изъяли

Причины подобного неадекватного поведения не разглашаются. Действия нарушителя квалифицированы как хулиганство. Наивысшая мера наказания согласно этой статье УК Украины предполагает от трех до семи лет за решеткой.

К слову, мясные магазины уже не впервые становятся местом преступлений на Одесчине. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что в Черноморске одна из продавщиц мясного отдела на рынке устроила поножовщину, ругаясь с коллегой.