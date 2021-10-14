На Одесчине поругались продавщицы рынка: не обошлось без поножовщины (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 124
В полиции считают, что пострадавшая поранилась случайно
Настоящие страсти кипят в Одесской области — на территории продовольственного рынка в Черноморске 14 октября произошла поножовщина между продавщицами.
Как сообщает местное издание Odessa.online, инцидент стал продолжением крупной словесной ссоры, вспыхнувшей ранее.
Что именно не поделили две женщины-реализатора, не сообщается. Однако очевидцы утверждают, что нападавшая была весьма агрессивной. Во время ссоры она якобы схватила нож, которым и были нанесены травмы второй участнице разборок.
Жертву поножовщины было немедленно госпитализировано, известно, что она находится в весьма тяжелом состоянии. Её "опонентку" забрали в отделение сотрудники полиции.
При этом правоохранители считают, что целенаправленного физического нападения могло и не быть: якобы нанесение травмы произошло случайно. Но в такую версию отказываются верить пользователи соцсетей.
"Как можно случайно в время ссоры ударить ножом?", "Выражение лица нападавшей: "Ни о чем, слышите, ни о чем не жалею…", "Случайно взяла нож и случайно совершила покушение на убийство…" — пишут одесситы в местных новостных Telegram-пабликах.
Отметим, что пока неизвестно, какое наказание может последовать для травмировавшей коллегу продавщицы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области накануне произошло еще одно происшествие, связанное с поножовщиной. В одном из сел Раздельнянского района мужчина разделался с соседом во время употребления алкогольных напитков.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-