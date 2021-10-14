Укр

На Одесчине поругались продавщицы рынка: не обошлось без поножовщины (фото)

Автор
Елена Вечканова
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Нападавшая якобы вела себя весьма агрессивно
Нападавшая якобы вела себя весьма агрессивно

В полиции считают, что пострадавшая поранилась случайно

Настоящие страсти кипят в Одесской области — на территории продовольственного рынка в Черноморске 14 октября произошла поножовщина между продавщицами.

Как сообщает местное издание Odessa.online, инцидент стал продолжением крупной словесной ссоры, вспыхнувшей ранее.

Что именно не поделили две женщины-реализатора, не сообщается. Однако очевидцы утверждают, что нападавшая была весьма агрессивной. Во время ссоры она якобы схватила нож, которым и были нанесены травмы второй участнице разборок.

Нападение произошло в мясном павильоне
Нападение произошло в мясном павильоне

Жертву поножовщины было немедленно госпитализировано, известно, что она находится в весьма тяжелом состоянии. Её "опонентку" забрали в отделение сотрудники полиции.

Нападавшую забрала полицию
Нападавшую забрала полицию

При этом правоохранители считают, что целенаправленного физического нападения могло и не быть: якобы нанесение травмы произошло случайно. Но в такую версию отказываются верить пользователи соцсетей.

"Как можно случайно в время ссоры ударить ножом?", "Выражение лица нападавшей: "Ни о чем, слышите, ни о чем не жалею…", "Случайно взяла нож и случайно совершила покушение на убийство…" — пишут одесситы в местных новостных Telegram-пабликах.

Отметим, что пока неизвестно, какое наказание может последовать для травмировавшей коллегу продавщицы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области накануне произошло еще одно происшествие, связанное с поножовщиной. В одном из сел Раздельнянского района мужчина разделался с соседом во время употребления алкогольных напитков.

Теги:
#Одесская область #Черноморск #Поножовщина
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