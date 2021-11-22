Неадекват влаштував стрілянину у м’ясному магазині в Одесі (фото)

За словами очевидцем, стрілець поводився неадекватно

Недобрим видався ранок понеділка, 22 листопада, для працівників магазину "Свіже м’ясо" в Одесі. До них вдерся неадекватний відвідувач, який спочатку погрожував зброєю, а потім почав стрілянину.

Подробиці передає "УСІ Online", посилаючись на особисті джерела у місцевій поліції.

Магазин, де відбувся дебош, розташований на проспекті Добровольського. Невідомий чоловік, тримаючи в руці пістолет, зайшов у павільйон і почав вигукувати погрози на адресу персоналу. На щастя, всім продавцям вдалося оперативно втекти до підсобного приміщення.

Нападник, вочевидь, зрозумівши, що його "вендетта" обернулася крахом, кілька разів вистрілив у повітря, а згодом залишив місце злочину.

Нападника вдалося затримати

Втім, на його пошуки вже було відправлено загін поліції. Стрілка знайшли у під’їзді одного із багатоквартирних будинків по сусідству. Відомо, що йому виповнилося 39 років.

Його зброя є травматичною, а не бойовою. При цьому чоловік має навіть дозвіл на носіння такого пістолета.

Зброю у стрільця вилучили

Причини такої неадекватної поведінки не розголошуються. Дії порушника кваліфіковані як хуліганство. Найвища міра покарання згідно з цією статтею КК України передбачає від трьох до семи років за ґратами.

До речі, м’ясні магазини вже не вперше стають місцем злочинів на Одещині. Раніше "Телеграф" вже розповідав, що в Чорноморську одна з продавщиць м’ясного відділу на ринку влаштувала поножовщину, лаючись із колегою.