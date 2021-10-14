На Одещині посварилися продавщиці ринку: не обійшлося без поножовщини (фото)

У поліції вважають, що постраждала поранилася випадково

Справжні пристрасті киплять в Одеській області — на території продовольчого ринку в Чорноморську 14 жовтня стався поножовщина між продавщицями.

Як повідомляє місцеве видання Odessa.online, інцидент став продовженням великої словесної сварки, яка виникла раніше.

Що саме не поділили дві жінки-реалізаторки, не повідомляється. Однак очевидці стверджують, що нападниця була вельми агресивною. Під час сварки вона начебто схопила ніж, яким і було завдано травм іншій учасниці "розбірок".

Напад стався в м’ясному павільйоні

Жертву різанини було негайно госпіталізовано, відомо, що вона перебуває в досить важкому стані. Її "опонентку" забрали до відділку співробітники поліції.

Нападницю забрала поліцію

При цьому правоохоронці вважають, що цілеспрямованого фізичного нападу могло і не бути: нібито нанесення травми сталося випадково. Але в таку версію відмовляються вірити користувачі соцмереж.

"Як можна випадково в час сварки вдарити ножем?", "Вираз обличчя нападаючої: "Ні про що, чуєте, ні про що не шкодую...", "Випадково взяла ніж і випадково вчинила замах на вбивство..." – пишуть одесити в місцевих новинних Telegram-пабліках.

Зазначимо, що поки невідомо, яке покарання може послідувати для травмувала колегу продавщиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області напередодні відбулася ще одна подія, пов’язана з різаниною. В одному з сіл Роздільнянського району чоловік розправився із сусідом під час вживання алкогольних напоїв.