Под Киевом мать шестерых детей изрешетила ножом мужа и рассказала, за что (видео)

Супруги вместе воспитывают шестерых детей

В городе Боярка под Киевом 50-летняя женщина проткнула ножом собственного мужа, а затем супруги пытались выдать это за нападение неизвестных людей.

Как сообщает полиция Киевской области в Facebook, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря. Ножовое ранение получил 69-летний мужчина, а причиной тому стал бытовой конфликт.

По приезду на место правоохранителей мужчина и женщина пытались убедить, что ранение потерпевший получил в результате нападения группы лиц. При этом женщина требовала найти обидчиков.

Как выяснилось, обидчицей оказалась она сама. Женщина заявила, что ударила мужчину по неосторожности и добавила, что перед этим они ссорились и бросали друг в друга вилкой. Нож в руки она взяла автоматически и ударила им мужчину, когда пыталась выставить его за дверь. А причиной конфликта стало то, что мужчина "ворчал, когда женщина пыталась уснуть".

Интересен тот факт, что вместе с мужем женщина воспитывает четырех общих детей, а проживают они вместе уже 27 лет. На двоих у супругов шестеро детей и в момент ссоры они спали в соседней комнате.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит заключение сроком от пяти до восьми лет.

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