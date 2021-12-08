Нанес десятки ножевых и выбросил тело с балкона: в Тернополе парень жестоко убил девушку (фото)

Молодые люди познакомились за несколько часов до трагедии.

В Тернополе прохожий, выгуливавший собаку, нашел труп молодой девушки. Убийство было жестоким — более 20 ударов ножом. Также установили, что после смерти тело 22-летней девушки упало с высоты четвертого этажа.

Об этом сообщает полиция области.

Правоохранители задержала подозреваемого. Как выяснилось, за несколько часов до убийства молодой парень 19 лет познакомился с девушкой. Возник конфликт, и мужчина взялся за нож. После того как жертва умерла, он вынес тело на балкон арендованной квартиры, где оно пролежало примерно 12 часов до наступления темноты, а уже утром 6 декабря выкинул труп с балкона.

На снегу остались кровавые следы

Вещи убитой и ее одежду он выкинул, а в квартире перед побегом пытался убрать. Подозреваемый хотел спрятаться в одном из районов области.

Полиция провела обыск

На обнаружение вероятного подозреваемого и его места пребывания у полиции ушло несколько часов. Подозрение мужчине выдвинули в умышленном убийстве.

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