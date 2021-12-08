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Просидів пів дня поряд із трупом: убивця дівчини у Тернополі розповів подробиці (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Жертва та її мучитель були знайомі лише кілька годин Новина оновлена 08 грудня 2021, 16:06
Жертва та її мучитель були знайомі лише кілька годин

Тіло дівчини виявив перехожий, який гуляв із собакою

Жорстоке вбивство 22-річної дівчини в Тернополі, що сталося 5 грудня, вразило багатьох українців. Поліція затримала 19-річного підозрюваного, і той зрештою зізнався у скоєному.

Подробицями та відеозаписом допиту хлопця поділилися у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Як відомо, убивця та його жертва познайомилися за кілька годин до трагедії. Потім у квартирі хлопця влаштували спільне розпивання алкоголю.

Конкретної причини свого вчинку підозрюваний так і не озвучив. Натомість сказав, що після вбивства вирішив сховати тіло та забратися до квартири. Через те, що надворі було ще надто світло, він тимчасово витягнув труп на балкон.

Зазначимо, що вбивство було дуже жорстоким — дівчина отримала понад два десятки ножових поранень.

"Почав збирати по сміттєвих пакетах її речі, щоб не було жодних доказів того, що вона у мене була, — розповів затриманий на допиті. — Потім вирішив скинути її з вікна, сподіваючись, що мене ніхто не знайде".

При цьому в одному приміщенні з убитою мучитель пробув не менше половини доби, розмірковуючи, як йому краще вчинити далі.

Тепер же він затриманий і чекає на завершення слідства, а потім суду. Йому висунули підозру в умисному вбивстві. За ґратами хлопець може провести від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві помер чоловік після удару ногою в живіт від співмешканки. Жінці не сподобалося, що обранець проводив час за чаркою алкоголю зі своїм товаришем.

Теги:
#Тернопіль #Вбивство #Допит #Визнання
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