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У Києві жінка одним ударом ноги вбила співмешканця: подробиці (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Обшук у столичній квартирі підозрюваної
Обшук у столичній квартирі підозрюваної

Наразі жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років

У Києві жінка здійснила напад на співмешканця і завдала йому травми, які виявилися несумісними із життям.

Вказану інформацію у понеділок, 6 грудня, на своїй сторінці у соцмережі оприлюднила пресслужба ГУ Нацполіції Києва.

В рамках слідства було встановлено, що мешканка Голосіївського району прийшла до квартири, де натрапила на свого співмешканця та його товариша. Чоловіки випивали спиртні напої, що, швидше за все, не сподобалося жінці, тому вона вдарила його ногою в живіт і пішла. В результаті чоловік помер прямо на місці події, а його бездиханне тіло згодом випадково виявив сусід, про що одразу повідомив поліцію.

Після прибуття за вказаним місцем правоохоронці оглянули труп чоловіка та встановили, що смерть настала внаслідок нанесення тілесних ушкоджень, а судмедексперти підтвердили, що киянин помер через внутрішню травму органів черевної порожнини, заподіяну побиттям.

Поліцейські оперативно розшукали співмешканку загиблого та встановили, що до смертельного побиття причетна саме вона. Жінку затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням Голосіївської окружної прокуратури їй було оголошено про підозру у злочині.

Досудове розслідування за фактом вбивства вже завершено, матеріали у справі направлені до суду, який вирішуватиме подальшу долю киянки.

У Києві жінку затримали за вбивство власного співмешканця
У Києві жінку затримали за вбивство власного співмешканця

Нагадаємо також, як під Києвом мати шістьох дітей обрешетувалась ножем чоловіка, а потім подружжя намагалося підтасувати факти для поліції, розповідаючи, що напад скоїла група невідомих осіб.

Теги:
#Кримінальний кодекс #Співмешканець #ГУНП #Київ #Вбивство
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