В Киеве женщина одним ударом ноги убила сожителя: подробности (фото)

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет

В Киеве женщина совершила нападение на сожителя и нанесла ему травму, оказавшуюся несовместимой с жизнью.

Указанную информацию в понедельник, 6 декабря, обнародовала пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

В рамках следствия было установлено, что жительница Голосеевского района пришла в квартиру, где натолкнулась на своего сожителя и его товарища. Мужчины выпивали спиртные напитки, что, скорее всего, не понравилось женщине, потому она ударила его ногой в живот и ушла. В результате мужчина умер прямо на месте происшествия, а его бездыханное тело впоследствии случайно обнаружил сосед, о чем сразу сообщил в полицию.

По прибытию по указанному месту правоохранители осмотрели труп мужчины и установили, что смерть наступила в результате нанесения сильных увечий, а судмедэксперты подтвердили, что киевлянин умер из-за внутренней травмы органов брюшной полости, причиненной избиением.

Полицейские оперативно разыскали сожительницу погибшего и установили, что к смертельному избиению причастна именно она. Женщину задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по согласованию Голосеевской окружной прокуратуры ей было объявлено о подозрении в преступлении.

Досудебное расследование по факту убийства уже завершено, материалы по делу направлены в суд, который и будет решать дальнейшую судьбу киевлянки.

В Киеве женщину задержали за убийство собственного сожителя

Напомним также, под Киевом мать шестерых детей обрешетилась ножом мужчины, а затем супруги пытались подтасовать факты для полиции, рассказывая, что нападение совершила группа неизвестных лиц.