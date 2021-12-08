Просидел полдня рядом с трупом: убийца девушки в Тернополе рассказал подробности (видео)

Тело девушки обнаружил прохожий, гулявший с собакой

Жестокое убийство 22-летней девушки в Тернополе, произошедшее 5 декабря, поразило многих украинцев. Полиция поймала 19-летнего подозреваемого, и по итогу он сознался в содеянном.

Подробностями и видеозаписью допроса парня поделились в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Как известно, убийца и его жертва познакомились за несколько часов до трагедии. После в квартире парня устроили совместное распитие алкоголя.

Конкретной причины своего поступка подозреваемый так и не озвучил. Зато казал, что после убийства решил спрятать тело и убраться к квартире. Т.к. на дворе было еще светло, он временно выволок труп на балкон.

Отметим, что убийство было весьма жестоким — девушка получила более двух десятков ножевых ранений.

"Начал собирать по мусорным пакетам ее вещи, чтобы не было никаких доказательств того, что она у меня находилась, — рассказал задержанный на допросе. — Потом решил скинуть ее с окна, надеясь, что меня никто не найдет".

При этом в одном помещении с убитой мучитель пробыл не менее половины суток, размышляя, как ему лучше поступить дальше.

Теперь же он задержан и ожидает завершения следствия, а после суда. Ему предъявили подозрение в умышленном убийстве. За решеткой парень может провести от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве скончался мужчина после удара ногой в живот от сожительницы. Женщине не понравилось, что избранник проводил время за рюмкой спиртного со своим товарищем.