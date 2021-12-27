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Выглядели нормальными: какой была зарезанная в России семья до трагедии (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Семья Куропаткиных жила в Канске и воспитывала двоих детей Новость обновлена 27 декабря 2021, 09:39
Семья Куропаткиных жила в Канске и воспитывала двоих детей

Мужчина зарезал детей и жену из-за развода

Ужасающее убийство семьи в городе Канск, что в Красноярском крае России, обрастает новыми подробностями. Жертвами разъяренного мужчины стали 35-летняя жена и двое детей 11 и 7 лет, которые ушли от него из-за регулярных побоев.

По информации Telegram-канала SHOT, Светлана Куропаткина забрала детей и ушла от мужа еще в сентября. Приблизительно в то же время она подала на развод, что очень бесило мужа. Очередной суд по их делу должен был состояться 22 января. А накануне, 26 декабря, он пришел на съемную квартиру жены и расправился с ней и со своими детьми.

Предварительные данные говорят о том, что изверг сначала зарезал своих детей — 11-летнего мальчика и 7-летнюю девочку — а уже потом расправился с женой. Финальным шагом стало самоубийство — Николай Куропаткин воткнул себе нож в шею, что и стало причиной его смерти.

На фотографиях в социальных сетях семья выглядела как самая обычная.

Семья Куропаткиных воспитывала двоих детей
Семья Куропаткиных воспитывала двоих детей

Известно, что семья не состояла на учете в МВД да и соседи не могут назвать их неблагополучными. Об убийце жены и детей известно, что он иногда выпивал.

Николай Куропаткин из-за развода убил свою жену и двоих детей
Николай Куропаткин из-за развода убил свою жену и двоих детей

Сообщается, что в семье не обходилось без скандалов, свидетелями которых ставали соседи. А причиной переезда женщины и детей от горе-отца стали регулярные побои.

Николай Куропаткин с детьми, которых он убил в порыве злости
Николай Куропаткин с детьми, которых он убил в порыве злости

Об убитой женщине известно, что она на протяжении 5 лет работала воспитательницей в детском саду. Свою работу Светлана Куропаткина считала призванием и относилась к ней ответственно.

"Быть воспитателем – это ответственность. Это значит видеть неповторимость каждого ребенка, осознавать, что в ваших руках его жизнь и его душа, беречь их и стараться делать все, чтобы его детство было содержательным и радостным, потому что от того, как пройдет детство человека, зависит вся его дальнейшая взрослая жизнь", — цитирует слова женщины образовательный портал nsportal.ru.

Фото Светланы Куропаткиной с Facebook-страницы
Фото Светланы Куропаткиной с Facebook-страницы
Светлана Куропаткина на работе в дестком саду
Светлана Куропаткина на работе в дестком саду
Женщина работала воспитательницей в Канске на протяжении 5 лет
Женщина работала воспитательницей в Канске на протяжении 5 лет

Ранее "Телеграф" сообщал о жестоком убийстве девушки в Тернопольской области. Парень нанес около 20 ножевых ранений малознакомой девушке, с которой у него завязалась ссора.

Теги:
#Дети #Россия #Убийство #Красноярский край
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