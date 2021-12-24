"Мама никогда не ссорилась с братом хозяйки. Она на кухне делала кофе, а он зашел с оружием и убил ее"

В предместье Неаполя 81-летний пенсионер лишил жизни 67-летнюю львовянку Марию Баран, ухаживавшую за его сестрой

Трагедия разыгралась 15 декабря городке Торре-Аннунциата, на берегу Неаполитанского залива. Мужчина четырежды выстрелил в украинку из личного зарегистрированного оружия – Мария скончалась еще до приезда полиции и медиков. Событие вызвало большой резонанс, об этом рассказали итальянские, а за ними и украинские СМИ. На тот момент вся информация основывалась на сведениях посторонних лиц, потому разнилась и обрастала домыслами. Писалось, что старик часто ссорился с сиделкой сестры, якобы обвинял ее в краже денег, или что убийство произошло на улице, также неправильно указывался возраст синьоры и тому подобное. Неравнодушные люди переживали: может, женщине некуда было уйти, потому она оставалась в таких условиях?

О трагедии сообщали итальянские СМИ

"Телеграф" связался со старшей дочерью погибшей украинки, которая рассказала, когда и почему ее мама уехала в чужую страну, как ей там жилось и какая на самом деле атмосфера царила в семье ее работодателей.

Уехала на заработки 2 десятилетия назад

"Раньше мама во Львове работала на химфармзаводе, — рассказывает Ольга Баран, также проживающая в Италии. – Нас у родителей трое дочерей. Когда в 1989-м родилась младшая сестренка, мама некоторое время не работала. Потом в семье возникли проблемы с деньгами и она решила поехать в Италию. Мне уже тогда было больше 20 лет, с младшей оставалась наша бабушка и еще средняя сестра, которая вскоре вышла замуж. Заработанные мамой деньги помогли всем нам получить высшее образование. Я окончила во Львове Межрегиональную академию управления персоналом, потом киевскую МАУП. А недавно здесь во время ковидного локдауна защитилась в государственном университете, на факультете международных отношений.

Ольга Баран с мамой в пригороде Рима

Ольга пояснила, что Мария Баран приехала в Торре-Аннунциата почти 24 года назад и сразу приступила к работе. В основном, в качестве "баданте"- сиделки — в этом и соседних городах. "Я сюда приехала первый раз на несколько месяцев позже нее – в 99-м. Помню, что тогда нас, украинцев, здесь было очень мало – можно было пересчитать на пальцах одной руки. Маме все подружки завидовали, говорили: "Мария, тебе всегда только хорошие работы попадаются". На самом деле, это не от работы зависит, а от человека — как ты относишься к людям, так и они к тебе".

Город Торре-Аннунциата у подножия Везувия

По словам собеседницы, ее мама, Мария Степановна, всегда со всеми ладила, была трудолюбивой и заботливой, всегда улыбалась. Ее хорошо знают местные жители и наши соотечественники, живущие и работающие здесь. Она пользовалась уважением и доверием, и если итальянцам надо было найти работницу, то за советом обращались к ней.

Едва сдерживая слезы, Ольга продолжает рассказ о том, что многие годы Мария была сиделкой у свекрови этой синьоры Марии-Розарии, где и случилась трагедия. Потом старая итальянка умерла. В январе Мария Баран заболела коронавирусом, находилась в палате интенсивной терапии. Месяц пролежала в больнице, еще месяц была на реабилитации. В апреле они с Ольгой поехали домой на Львовщину. Затем Ольга вернулась в Италию, а мама оставалась с родными до 26 июня. "Все это время эта семья звонила ей: звали к себе теперь уже ухаживать за 68-летней синьорой, объясняли, что они никого иного не хотят брать на работу. В июле мама сдала все необходимые анализы, подтвердившие, что она полностью выздоровела. И снова поехала в Торре-Аннунциата. В ноябре еще успела вакцинироваться".

Ничто не предвещало беды

Ольга уверяет, что до ЧП у ее мамы со старшим братом синьоры были абсолютно нормальные взаимоотношения, они никогда не ссорились. Да и Мария к нему практически не имела отношения. Профессор, бывший преподаватель математики, и его сестра жили в престижном районе города, на улице Гамбарделла, в большой квартире с видом на море, на 10-м этаже. Сама Ольга там никогда не была, знает ее по описаниям матери.

Марию любили и уважали в Торре-Аннунциата

"У этого 81-летнего учителя-пенсионера было две своих комнаты, которые он постоянно запирал на ключ. Еще пару комнат занимала его 68-летняя сестра, у которой работала мама. И отдельная комната была для мамы. Мама убирала у хозяйки, готовила для нее, но не очень много, летом они обычно обедали в ресторане, сопровождала ее, куда было необходимо. А у синьора она прибиралась лишь однажды, да и то под его присмотром. Он покупал себе в супермаркетах полуфабрикаты и разогревал себе еду сам, ел отдельно от женщин".

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Мама с дочкой тесно общались друг с другом, созваниваясь несколько раз в день, потому Ольга была в курсе всех происходящих событий. У них была квартира в Неаполе, возле украинского консульства, купленная много лет назад. Ольга сейчас живет у своего жениха-архитектора, и одно время эту квартиру сдавала. Сейчас жилье пустует и дочь все время уговаривала маму оставить работу и наслаждаться жизнью. Тем более, что женщина уже оформляла итальянскую пенсию и та должна была быть неплохой. В Украине дочери тоже предлагали ей отдохнуть. Но 67-летняя женщина уверяла, что еще полна сил, условия работы у нее замечательные, а бездельничать она не привыкла. А вот итальянке – практически ее ровеснице, требовалась помощь: пока Мария была на родине, она 3 месяца пролежала в больнице с "короной". Осенью ей уже стало лучше, они вместе выходили на улицу, гуляли. В конце ноября итальянку еще и прооперировали в больнице.

Мария Баран (в центре) с подругами

"Мама в это время на две недели оставалась в их квартире. Но тот синьор, Пеллегрино Рейбальди, к ней не цеплялся, даже возил ее в местную коммуну (муниципалитет), куда мама подавала документы для оформления пенсии. У них никогда не было никаких разногласий. Когда же синьора вернулась из больницы, брат с сестрой начали ссориться между собой, видимо из-за денег. Мне мама рассказывала, что она не вмешивалась в их споры, но ей было очень жалко хозяйку, которая перенесла инфаркт, а он на нее сильно кричал".

Затем старик забрал какие-то документы сестры, в том числе, кредитную карточку. Поздно вечером 14 декабря Мария позвонила дочери и рассказала, что дома был большой скандал. "Он забрал все документы синьоры, синьора требовала их назад, а он заявил, что потерял ключи от своей комнаты. Когда итальянцы ссорились, мама встала между ними и разнимала их. Синьора просила, чтобы она дала ей палку от метлы или что-нибудь другое — хотела поколотить брата".

Мария всегда была жизнерадостной

Ольга пересказывает драматические подробности: "И вот тогда пенсионер рассердился: "Мария, уходи отсюда, уходи из дома!". Мама ему: "Ты хоть бы совесть имел – выгонять меня среди ночи на улицу, я уж переночую до утра". А синьора заявила, что сиделка никуда не пойдет: "Если ты уйдешь – я выброшусь с балкона! Пойдем вместе, будем квартиру снимать".

Мария распереживалась, от волнения давление поднялось 170/90. Дочка успокаивала: "Не обращай внимания, ты же не у него, а у нее работаешь". Утром следующего дня Мария-Розария с баданте поехала в соседний город Авелино, где ей должны были снимать послеоперационные швы. Ольга с мамой тогда разговаривали в последний раз: "Она мне звонила такая веселая, смеялась: "Оля, синьора в больнице, а я тут в машине жду. Когда мы приедем домой – около обеда, я тебе позвоню".

Старый профессор был скупым и чудаковатым

Однако в третьем часу Ольге позвонила родственница итальянцев, с которой они поддерживали отношения: "Оля, ты ничего не слышала? Там случился несчастный случай – у них в семье, с Марией. Там были выстрелы"."Что с мамой, ее ранили?" – женщина в ответ начала плакать…

Полиция на месте ЧП

Ольга в этот момент находилась в магазине. Она набрала мамин номер, но никто не взял трубку. Затем еще раз позвонила – ей ответил карабинер и сообщил, что следует прибыть на место происшествия. Бросив покупки, не помня себя от горя, Ольга добежала до дома, а оттуда уже поехала на Виа Гамбарделла.

…Больше всего нашу соотечественницу расстраивает, что в новостях растиражировали слова старика Пеллегрино, который заявил полиции, что Мария, якобы, крала их деньги и плохо относилась к его сестре. Она заверяет, что такого просто не могло быть – она не имела доступа к средствам итальянцев. "Мама всегда уверяла, что ей хорошо живется, и синьора ей как родная сестра: "Она мне все свои секреты рассказывает и мы очень хорошо ладим". Синьора ее всегда успокаивала, просила не обращать внимания на брата, потому что он грубо вел себя со всеми. У них есть еще 80-летний брат, который часто приезжал из Неаполя, так математик и с ним вечно ругался. Он не был женат, но имеет подругу, с которой давно встречается. А еще мама рассказывала, что обращаться к нему нужно было только "профессор", иначе он обидится".

Видео с места трагедии в Торре-Аннунциата

Ольга вспоминает одну важную, по ее мнению, деталь: во время последней ссоры синьора Мария-Розария впервые не сдержалась и обозвала брата "монстром", типа, дьяволом. Он очень рассердился за это. Хотя на следующий день "итальянские страсти" уже остыли. Родственница семьи потом рассказала ей, что женщины приехали из больницы, пообедали, и старик уже вроде успокоился, сказал: "Хорошо, Мария, ты никуда не иди, оставайся здесь" – получается, что помирились. "А потом, когда мама на кухне делала кофе, он зашел с оружием. Возможно, она даже не увидела его и не поняла его намерений…".

Полиция задержала подозреваемого

Странным образом среди маминых вещей, которые ей отдали в полиции, Ольга обнаружила оригиналы документов, которые итальянец почему-то не спешил отдавать Марии Баран после того, как по ее просьбе сделал с них копии. Сначала говорил, что "надо поискать", потом обещал отдать, если она найдет его потерявшийся пояс то ли к плащу, то ли к куртке.

Были и другие чудачества в его поведении. Мария замечала, как он был скуп по отношению к родным: себе покупал дорогое печенье по 5 евро, а сестре – самое дешевое, по 1 евро. "Как-то синьора захотела тунца, а он уверял, что рыба закончилась. Утром мама обнаружила в мусорном ведре 5 баночек из-под тунца – это он среди ночи встал и съел их. Представляете, для сестры пожалел этого тунца!". А вот мама научилась синьоре делать перевязку, как медсестры, благодаря чему хозяйка экономила 25 евро".

Соболезнования семье

Женщина спрашивала подруг Марии, может, мама им жаловалась на работодателей? "Они все уверяли меня, что она хвалила и работу, и синьору, никогда про них слова плохого не сказала". А местный священник, у которого заказывали заупокойную мессу, даже назвал погибшую "санта", то есть "святая", и возмущался тем, как поступил старик-убийца. Сказал, что он, хоть и занят, но отложит другие дела, чтобы отпеть "невинно убиенную". И посоветовал нанять адвоката, чтобы отстаивать свои права. "Много разных людей в Торре-Аннунциата высказывали нам слова соболезнования, потому что хорошо знали маму, и наши соотечественники, и итальянцы".

Отклики на трагедию

Суд вынес решение на время следствия оставить подозреваемого в убийстве под стражей. "Сообщают, что у него болезнь какая-то и проблемы с рассудком. Он просил, чтобы ему дали условное наказание, чтобы он дома отбывал срок, а судья сказал "Нет, ты будешь в тюрьме", — говорит Ольга. — Посмотрим, что будет на других заседаниях. Его сестра сказала, что никогда не простит "этому козлу" убийства сиделки, ведь теперь ей пришлось переселиться в дом престарелых".

После того как с Марией попрощались в итальянской церкви, автомобиль с ее телом отправился на малую родину в Украину.

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