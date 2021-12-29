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У Росії хірург з автоматом влаштував стрілянину в лікарні: подробиці та фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Андрій Мірошниченко та Людмила перебувають у розлученні Новина оновлена 28 грудня 2021, 14:44
Андрій Мірошниченко та Людмила перебувають у розлученні

Нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння

У вівторок, 28 грудня, у російському Світлограді сталася надзвичайна подія у місцевій лікарні. Лікар, який підробляє тут хірургом-анестезіологом, увірвався в будівлю та влаштував стрілянину з автомата.

Подробиці повідомляють Telegram-канали "Mash" та "Shot".

Про інцидент розповідають зі слів очевидців. Вони ж розкрили і особу стрільця — ним виявився лікар Андрій Мірошниченко. В клініці, де стався дебош, чоловік лише іноді підробляє реаніматологом. Однак на постійній основі тут працює його колишня дружина Людмила, з якою вони вже певний час розлучені.

Людмила та її колишній чоловік Андрій, який влаштував стрілянину
Людмила та її колишній чоловік Андрій, який влаштував стрілянину

Стверджується, що до стрілянини лікаря спонукав не лише алкоголь, а й напад ревнощів до ексдружини. При цьому саме вона намагалася зупинити його від стрілянини та виривала зброю з рук. Проте Мірошниченкові вдалося зробити кілька пострілів.

Відомо, що у лікарню він пройшов вільно, сховавши зброю під верхнім одягом.

Лише завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав. При цьому лікарі та пацієнти розбігалися хто куди: дехто в страху вискакував на вулицю, хтось ховався у підвалі.

Поліція оперативно прибула на місце злочину. Стрілець нібито здався їм особисто — попередньо декільком лікарям вдалося його скрутити і закрити в одному з кабінетів.

Лікар-стрілець Андрій Мірошниченко
Лікар-стрілець Андрій Мірошниченко

У різних ЗМІ повідомляється, що розлучена пара має двох дітей — 13-річного сина та 6-річну доньку. Ексдружина, яку Андрій Мірошниченко приревнував, зараз перебуває у стані шоку. Повідомляється, що її тимчасово поклали під крапельницю — щоб упорядкувати нерви.

Що саме загрожує нападнику, поки що невідомо. Втім, у мережі вже по-різному оцінюють його вчинок.

Зазначимо, що за два дні це вже другий збройний напад чоловіків на своїх колишніх дружин. При чому перше, у Канську, закінчилося страшною трагедією — чоловік убив дружину та своїх дітей, а потім наклав на себе руки.

Теги:
#Росія #Лікарня #Ревнощі #Стрільба #Лікар #Ставропольський край
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