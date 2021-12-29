У Росії хірург з автоматом влаштував стрілянину в лікарні: подробиці та фото

Нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння

У вівторок, 28 грудня, у російському Світлограді сталася надзвичайна подія у місцевій лікарні. Лікар, який підробляє тут хірургом-анестезіологом, увірвався в будівлю та влаштував стрілянину з автомата.

Подробиці повідомляють Telegram-канали "Mash" та "Shot".

Про інцидент розповідають зі слів очевидців. Вони ж розкрили і особу стрільця — ним виявився лікар Андрій Мірошниченко. В клініці, де стався дебош, чоловік лише іноді підробляє реаніматологом. Однак на постійній основі тут працює його колишня дружина Людмила, з якою вони вже певний час розлучені.

Людмила та її колишній чоловік Андрій, який влаштував стрілянину

Стверджується, що до стрілянини лікаря спонукав не лише алкоголь, а й напад ревнощів до ексдружини. При цьому саме вона намагалася зупинити його від стрілянини та виривала зброю з рук. Проте Мірошниченкові вдалося зробити кілька пострілів.

Відомо, що у лікарню він пройшов вільно, сховавши зброю під верхнім одягом.

Лише завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав. При цьому лікарі та пацієнти розбігалися хто куди: дехто в страху вискакував на вулицю, хтось ховався у підвалі.

Поліція оперативно прибула на місце злочину. Стрілець нібито здався їм особисто — попередньо декільком лікарям вдалося його скрутити і закрити в одному з кабінетів.

Лікар-стрілець Андрій Мірошниченко

У різних ЗМІ повідомляється, що розлучена пара має двох дітей — 13-річного сина та 6-річну доньку. Ексдружина, яку Андрій Мірошниченко приревнував, зараз перебуває у стані шоку. Повідомляється, що її тимчасово поклали під крапельницю — щоб упорядкувати нерви.

Що саме загрожує нападнику, поки що невідомо. Втім, у мережі вже по-різному оцінюють його вчинок.

Зазначимо, що за два дні це вже другий збройний напад чоловіків на своїх колишніх дружин. При чому перше, у Канську, закінчилося страшною трагедією — чоловік убив дружину та своїх дітей, а потім наклав на себе руки.