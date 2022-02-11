"Запам’ятайте назавжди – я є злодій": з України втретє депортували впертого кримінального авторитета

Міжнародний криміналітет не залишає спроб взяти під контроль кримінальний світ Києва, заради чого готовий терпіти численні депортації

Українські правоохоронці продовжують видворювати авторитетів кримінального світу, які потрапили до списків санкцій. У той час як ця небезпека майорить над Рустамом Джамбулатовим, чий брат Руслан виявився останнім, хто бачив живим нардепа Антона Полякова, з України видворили чергового "злодія в законі".

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, 10 лютого з країни було депортовано ще одного злодія у законі із "санкційного списку" РНБО. На територію України він потрапив незаконно, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Йдеться про 34-річного законника відомого під прізвиськом "Нукрі Гальський" або Нукрі Дочія (прізвисько пояснюється тим, що чоловік — уродженець Гальського району Грузії).

Злодій із 8-річним стажем

Дочія, за даними ЗМІ, народився 10 березня 1987 року в селі Ачигвар, а свій злодійський титул отримав у серпні 2013 року. У липні 2014 року Нукрі був затриманий та отримав 14 місяців за зберігання героїну.

Термін відбував у колонії міста Великий Устюг РФ, звідки звільнився у вересні 2015 року, після чого був помічений у Туреччині на сходах ватажків криміналітету.

"Злодій трійцю любить"

У грудні 2018 року його було затримано співробітниками поліції Києва та депортовано із забороною в’їжджати в Україну в найближчі 3 роки.

Проте вже у липні 2019 року "Нукрі Гальський" був знову затриманий у столиці, де намагався взяти під контроль оптові ринки та групи квартирних злодіїв.

"Близько двох місяців він проживав нелегально. Розгорнув доволі бурхливу діяльність, збирав сходки представників кримінального світу, намагався взяти під контроль торгівлю на ринках", — наводила прес-служба Нацполіції слова тодішнього голови поліції столиці Андрія Крищенка.

Сам кримінальний авторитет тоді заявив, що приїхав до Києва у гості до сім’ї, щоправда, де вона проживає, сказати відмовився, посилаючись на погану пам’ять.

"Я злодій, і запам’ятайте раз і назавжди, що я ним є", — заявив тоді сам Нукрі Дочія у відповідь на запитання співробітників поліції, чи є він злодієм у законі.

Нукрі Гальський залишає Україну влітку 2019 під наглядом правоохоронців

Судячи з відповіді, не виключено, що законник не залишить спроб потрапити в Україну та встановити контроль над частиною кримінального світу столиці і вчетверте.

Раніше у столиці в ході замаху тяжкі поранення отримав громадянин Грузії Іраклій Маланія, наближений до найлютішого ворога Міхеїла Саакашвілі, авторитету Вахтанга Кіпіані. Пізніше від поранень Маланія помер.