Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”

Поранений під столичним судом 43-річний грузин працював на особистого ворога Міхеїла Саакашвілі, який тепер також сидить у в’язниці

У вівторок, 16 листопада, біля Києво-Святошинського суду на вулиці Мельниченка у столиці поранили чоловіка. Постраждалим, який отримав 4 кулі, став раніше засуджений за бандитизм та розбій громадянин Грузії 43-річний Іраклі Маланія.

Виявилося, що постраждалий аж ніяк не є законослухняним громадянином. Як з’ясував «Телеграф», історія зі стріляниною куди глибша і стосується криміналу, політики й бізнесу в Україні та Грузії.

Прийшов до суду за судовим вироком, а отримав 4 кулі

Як повідомляє сайт «Детектив-інфо», 43-річний Маланія прибув до Києво-Святошинського суду як один із п’яти підозрюваних у справі про розбійні напади, викрадення людей та бандитизм. Жертвами розбійників стали відомі бізнесмени у сфері реклами Костянтин та Інна Кузнєцови та відомий лікар-офтальмолог Малхаз Тордія. Також його відпрацьовували на причетність у справі про викрадення та вбивство у 2019 році голови компанії «Фабрика алкогольних традицій» Ніколоза Давіташвілі, але пізніше підозрюваним став уродженець Чечні Шархан Гакаєв.

Іраклі Маланія, його ймовірні спільники та жертви Джерело — Детектив-інфо

Візит до суду закінчився для Іраклія Маланії 4 кулями, ймовірно з пістолета «Форт-17», знайденого пізніше, та пораненнями у ліве стегно, праву ногу, живіт та поперек.

Пістолет з якого, ймовірно, стріляли в Маланію Фото — Телеграф

Як повідомляє «Детектив-інфо» з посиланням на свої джерела, Іраклі Маланія діє не сам, а є наближеним до відомого кримінального авторитета Вахтанга Кіпіані, він же Вахтанг Цулукідзе, Вахтанг Долідзе. У кримінальному світі відомий під прізвиськами «Ватулік» та «Вато Кіпіані».

І, треба зізнатися, «Ватулик» — людина більш ніж відома.

Недруг Зеленського, а до того персональний ворог Саакашвілі

У публічному інформаційному просторі України прізвище Вахтанга Кіпіані особливо голосно пролунало 25 червня, коли Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України депортував «Вато» до Тбілісі.

Вахтанг Кіпіані зараз

Зробили це правоохоронці, виконуючи Указ президента України Володимира Зеленського №203, яким було встановлено персональні санкції проти 674 «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. У цьому списку «Ватулік» перебував за №543 як Вахтанг Цулукідзе, громадянин Грузії з датою народження 21 вересня 1978 року.

Однак перед тим, як бути вигнаним на Батьківщину, «Вато» встиг здобути популярність у Грузії та стати особистим ворогом президента Міхеїла Саакашвілі, який сам з 1 жовтня перебуває у грузинській в’язниці.

Свою першу гучну кримінальну славу Вахтанг Кіпіані отримав у вересні 2001 року, за версією слідства, розстрілявши у Тбілісі представника однієї з охоронних структур Вахтанга Джапаридзе. Він був затриманий і звинувачувався у скоєнні вбивства, зберіганні зброї та наркотиків. Однак термін «Вато» не отримав, нібито йому допоміг «відмазатися» дядько, на той момент високопосадовець Верховного суду Грузії.

2004 року тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі в місті Зугдіді оголосив «війну» злодіям у законі і особливо відзначив саме Вахтанга Кіпіані.

У тому ж році «Вато» був затриманий і отримав 6 років в’язниці за незаконне зберігання зброї, щоправда, на волю він вийшов достроково. Останнє до речі, нібито спричинило позбавлення його статусу «законника», хоча за іншою версією Вахтанг Кіпіані ніколи і не був «коронований».

Після УДВ Кіпіані залишив територію Грузії і жив з того часу то в Україні, то в Російській Федерації.

Футболіст київського «Динамо» постраждав за дружбу із «Вато»

Його прізвище спливло вже в 2010 році – за версією грузинського слідства, «Ватуліка» попросив його знайомий авторитет Георгій (за іншими даними його брат Давид) Пеїкрішвілі «вибити» з боржника, що програв на підпільному тоталізаторі, 140 тисяч доларів.

У якості «вибивал» виступили Давид Гагнідзе, екс-полковник МВС Грузії Каха Місірелі та колишній гравець київського «Динамо» 2000-2001 років Георгій Деметрадзе, який пізніше грав у донецькому «Металурзі».

Першу частину боргу в 30 тисяч доларів "Вато" встиг отримати, а під час передачі наступних 40 тисяч усі троє були затримані.

2011 року Георгій Деметрадзе отримав 6 років позбавлення волі, проте з вироком був незгодний і навіть звернувся до Європейського суду з прав людини. Як стверджував футболіст, його засудили за особисте знайомство та дружбу з Вахтангом Кіпіані, жодних злочинів він нібито не скоював.

Вже в грудні 2012 року після зміни влади в Грузії Деметрадзе був випущений на волю як політв’язень, про що не не міг не повідомити сайт київського «Динамо».

Війну із Саакашвілі «Вато» виграв?

Тим часом того ж 2011 року сам «Вато» був затриманий у Москві за вимагання 750 тисяч російських рублів у громадянина Грузії Арабулі.

Історія виглядала досить дивно. Наприклад, доніс на «Вато» до поліції син легендарного авторитету 90-х Отарі Квантрішвілі. А версії того, що сталося, дуже відрізнялися — від банального рекету, спробою отримати частку з нібито спільного з Арабулі бізнесу з продажу мінеральних вод і до провокації з боку МВС Грузії.

У будь-якому разі якихось наслідків усе це для «Вато» не мало, а в 2012 році він завдав удару у відповідь по Саакашвілі. Як писали місцеві ЗМІ, був поширений відеозапис, на якому такий собі Отар Патарідзе зізнавався у замовленні вбивства «Ватулика» за дорученням свого брата — голови департаменту конституційної безпеки МВС Грузії в Аджарії Теймураза Патарідзе. Проте виконавці, якісь чеченські бандити, не взяли 100 тисяч доларів на замовлення, а викрали посередника і вибили з нього свідчення на відео.

У МВС Грузії це спростували, проте зі зміною влади у 2013 році Теймураза Патарідзе було затримано за низкою звинувачень – від планів щодо нібито фізичної ліквідації противників Саакашвілі, до фальсифікації виборів та зловживань службовим становищем.

Паралельно "Вато" посилював свою присутність в Україні. Наприклад, як пише той самий «Детектив-інфо», допоміг нинішньому нардепу від ОПЗЖ Вадиму Столару.

Останній нібито допомагав російському «злодії в законі №1» Аслану Усояну, він же Дід Хасан, відмивати його гроші в Україні, через що виникли розбіжності щодо правильності ведення спільної бухгалтерії. Мова йшла про кілька мільйонів доларів.

«Ватулик» запропонував Усояну зустрітися та обговорити питання, але 16 січня 2013 року Діда Хасана було вбито в Москві, як вважається на замовлення законника Ровшана Джанієва, він же «Ровшан Ленкоранський». Останній був убитий у 2016 році у Стамбулі.

Усе це не пройшло непоміченим українськими силовиками і у 2014 році «Вато» було депортовано з України із забороною в’їзду на 5 років.

Причому тут компанія «Петрус» та нардеп Войцеховський

«Ватулик» не залишав поза увагою Україну та його інтереси в нашій країні спливли у ЗМІ у серпні 2019 року. Як писав одеський сайт «Думська», двох бійців «Вато» затримали у Південній Пальмірі за викрадення та вимагання 100 тисяч доларів у державного реєстратора. Проте замість грошей бандитів було затримано на зустрічі. Йшлося про батька та сина – Іраклія та Георгія Б. За даними «Телеграфа», Іраклі Б. насправді поранений біля столичного суду 16 листопада Іраклі Маланія.

У 2020 році «Ватулик» знову з’явився на території України, тепер він уже був Вахтангом Цукулідзе та отримав дозвіл на проживання у нашій країні як чоловік іммігрантки з Вірменії. Дозвіл, за даними «Детектив-інфо», було отримано в одному із відділень Міграційної служби України на Одещині.

У листопаді того ж року Вахтанг Цукулідзе «засвітився» як співзасновник Благодійного фонду «Спортивне всеукраїнське об’єднання громадян «Олімп», і був зареєстрований у селищі Миколаївка Одеської області.

Справжній тріумф для Вато настав 1 жовтня 2020 року, коли Вахтанг Цулукідзе став віце-президентом групи компаній «Петрус», що на сайті компанії було названо «радісною новиною».

«З 01.10.2020 віце-президентом групи призначено Цулукідзе Вахтанга — досвідченого керівника, вихідця з сім’ї нащадків виноробів сонячної Грузії. Багато поколінь сім’ї Цулукідзе займаються виробництвом, або навіть краще сказати створенням шедеврів у виноробній продукції, сім’я Цулукідзе має один з найдавніших заводів з виробництва вина і цілу низку виноградників на сонячних схилах Грузії поблизу річки Бурса», — повідомляв сайт компанії LVR ALCO, відомий під ТМ "Златогор".

Сайт представляв нового топ-менеджера досвідченим та розвиненим керівником у сфері оптової торгівлі виноробною та алкогольною продукцією з широким колом міжнародних зв’язків.

За версією «Детектив-інфо», завдання «Ватулика» нібито полягало в неформальній підтримці президента «Петруса» Людмили Русаніної, яка саме тоді посварилася з іншим власником компанії (тепер уже колишнім) Миколою Петренком. Протистояння між екс-партнерами йшло по лінії публікацій у сумнівних ЗМІ та різних кримінальних справ.

Президент групи компаній "Петрус" Людмила Русаліна

Хоча з депортацією «Вато» Русаліна втратила його підтримку, заміну було знайдено в особі новоспеченого нардепа від «Слуги народу» Віталія Войцеховського, який переміг на дострокових виборах по округу №197 на Черкащині.

За даними «Вістей», свою кар’єру як керівник нардеп починав гендиректором ТОВ «ЗЛВЗ «Златогор», що належить Русаліній та її групі компаній «Петрус». З 2010 року Віталій Войцеховський був мером Золотоноші і саме з цієї посади обирається народним депутатом.

ГК "Петрус", як і раніше, чекає розвитку від Вато

Втім, на сайті «Петруса» досі стоїть коментар «Ватулика» щодо його планів роботи в компанії. Вочевидь, бізнес-леді Людмила Русаліна продовжує покладати на нього деякі надії.

«Вато» сидітиме в Грузії, як і Саакашвілі?

Але повернемося до Вахтанга Кіпіані, або Цулукідзе – після прильоту до Тбілісі 25 червня його відразу ж затримали грузинські поліцейські за підозрою в організації замовного вбивства братів Давида та Георгія Пеїкрішвілі. Тих самих, на користь яких він нібито посилав вибивати борг у 2010 році Георгія Деметрадзе.

У січні 2020 року СБУ відзвітувала про спільну операцію зі службою держбезпеки Грузії під час якої було запобігнуто замаху на двох кримінальних авторитетів у Грузії. Кілером за 20 тисяч доларів мав виступити громадянин України, який уже отримав 4 тисячі доларів авансу, автомат та саморобний вибуховий пристрій, але був затриманий у Харкові співробітниками СБУ.

Хоча вирок у цій справі вже одержали 6 осіб, слідство вважає саме «Ватулика» замовником цього замаху. Таким чином обидва непримиренних ворога – Вахтанг Кіпіані та Міхеїл Саакашвілі нині перебувають у грузинській в’язниці.

Щодо мотивів замаху на Іраклі Маланію, правоохоронці поки що не розкривають усіх карт. Чи йдеться про «розбірки» навколо «Вато», під час яких постраждав його підлеглий чи стрілянина стала наслідком якихось дій самого Маланії – невідомо.

Взагалі, сумнівні зв’язки для українського політикуму справа звичайна, як, наприклад, вийшло з трагічно загиблим нардепом Антоном Поляковим та Русланом Джамбулатовим, чия родина замішана в низці кримінальних скандалів.