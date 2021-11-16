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СБУ "накрила" канал постачання запчастин для військової авіації за кордон (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Частина вилучених контррозвідкою запчастин.
Частина вилучених контррозвідкою запчастин.

Фігурантам готуються оголосити про підозру.

Фільтри, клапани та навігаційне обладнання для літаків намагалися вивезти з України два мешканці Дніпропетровської області. Канал незаконного вивезення перекрила контррозвідка Служби безпеки України.

Деталі повідомляє сайт відомства.

Ці комплектуючі були військового призначення. Під час перевезення партії насосів та контакторів їх вилучили на київській митниці.

Різні комплектуючі для авіації
Різні комплектуючі для авіації
Схему організували мешканці Дніпропетровщини
Схему організували мешканці Дніпропетровщини
Запчастини призначалися для військових літаків
Запчастини призначалися для військових літаків

Під час обшуків виявили понад дві сотні запчастин та комплектуючих, походження яких було сумнівним. Вилучені агрегати призначалися для військових літаків і мали вирушити до країн, що знаходяться поблизу України.

Серед виявленого – різні елементи приладової панелі літака
Серед виявленого – різні елементи приладової панелі літака

Окрім самих деталей, до них додавалася документація. У тому числі паспорти на продукцію. Також контррозвідники вилучили речові докази – штампи, бланки, листування з іноземними замовниками.

Імпровізований склад обладнання
Імпровізований склад обладнання

Кримінальну справу відкрито за статтею про порушення порядку міжнародної передачі підконтрольних товарів (стаття 333 КК України). Встановлюються усі підозрювані у справі. Покарання, згідно з кодексом, штраф чи три роки за ґратами.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ передала українським військовим зброї та боєкомплектуючих на мільярд гривень.

Теги:
#СБУ #Літаки #Контррозвідка #Запчастини
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