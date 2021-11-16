СБУ "накрила" канал постачання запчастин для військової авіації за кордон (фото)
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Фігурантам готуються оголосити про підозру.
Фільтри, клапани та навігаційне обладнання для літаків намагалися вивезти з України два мешканці Дніпропетровської області. Канал незаконного вивезення перекрила контррозвідка Служби безпеки України.
Деталі повідомляє сайт відомства.
Ці комплектуючі були військового призначення. Під час перевезення партії насосів та контакторів їх вилучили на київській митниці.
Під час обшуків виявили понад дві сотні запчастин та комплектуючих, походження яких було сумнівним. Вилучені агрегати призначалися для військових літаків і мали вирушити до країн, що знаходяться поблизу України.
Окрім самих деталей, до них додавалася документація. У тому числі паспорти на продукцію. Також контррозвідники вилучили речові докази – штампи, бланки, листування з іноземними замовниками.
Кримінальну справу відкрито за статтею про порушення порядку міжнародної передачі підконтрольних товарів (стаття 333 КК України). Встановлюються усі підозрювані у справі. Покарання, згідно з кодексом, штраф чи три роки за ґратами.
Раніше "Телеграф" писав, що СБУ передала українським військовим зброї та боєкомплектуючих на мільярд гривень.
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