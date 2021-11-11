Вперше в історії: СБУ передала військовим сотні тонн конфіскованої зброї та техніки (фото, відео)

Серед переданого – запчастини для винищувачів та танків.

Міноборони України отримало від Служби безпеки зброю, боєприпаси та компоненти техніки на суму близько мільярда гривень.

Про передачу повідомляє сайт СБУ.

Раніше такого не відбувалося. Все військове майно попередньо вилучила контррозвідка як речові докази у кримінальній справі. На переданий арсенал раніше був накладено арешт. Передача була санкціонована урядом та судом, — повідомляють у відомстві.

Загальна вага переданого – понад 500 тонн Ящики із озброєнням Арсенал перед відправкою

Вага арсеналу – понад 500 тонн. Серед озброєння — гранатомети, міни, тротил, 36 ракет для ЗРК "Печора", складові вогнепальної зброї, вертольотів Мі-24, винищувачів "Су" та "МіГ", танків, бойових машин піхоти, броньованих розвідмашин, бронетранспортерів, танків, зенітно -ракетних комплексів. Є серед переданого і хімпрепарати – фосфорна та соляна кислота.

Все перераховане вище ввезли в Україну нелегально. Як повідомляє СБУ, російські держкомпанії ввозили та накопичували це в Україні як технічне майно загального вжитку.

Серед переданого – двигуни для техніки Шолом для льотчика

Раніше "Телеграф" писав про масштабні обшуки Служби безпеки у податковій.