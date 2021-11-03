Корупція у податковій: СБУ провела обшуки по всій Україні (фото)

СБУ проводила спільний обшук із НАБУ.

У Службі безпеки України заявили про виявлення корупційного механізму у державній податковій службі. Відомство опублікувало фото з обшуків, деякі з яких можна порівняти з фото обшуку в будинку екс-міністра економіки Олексія Любченка.

У СБУ повідомляють, що обшуки проводились у ДПС, регіональних представництвах та вдома у фігурантів справи.

Обшуки вдома у фігурантів справи Обшук СБУ та НАБУ Обшук щодо розслідування справи за ч. 2 ст. 364 КК Речові докази

За попередньою інформацією, схема полягала в "прикритті" тих, хто не сплачував податки та допомоги фіктивному бізнесу.

Знайдені докази — документи, що свідчать про факти мінімізації податків, те, що називається "скрутками", а також виведення фіктивних підприємств із категорії ризикових. Окрім документів на фото, опублікованих СБУ, — іноземна валюта.

Фото валюти, опубліковане СБУ Процес обшуку у справі про зловживання владою

Кримінальна справа стосується можливого зловживання владою, усі фігуранти встановлюються правоохоронцями. Обшук проводили спільно з Національним антикорупційним бюро.

Раніше "Телеграф" писав, що прямого зв’язку ексміністра Любченка зі схемами щодо несплати податків немає. Але саме ці "скрутки" стали причиною призупинення процесу призначення Євгена Олійникова головою ДПС.

Також повідомлялося, що третього листопада п’ятеро міністрів втратили свої посади, але для них вже готова заміна. Одним із потенційних міністрів може стати Ірина Верещук.