Кадрові ротації: Кабмін втрачає частину міністрів

Усім уже знайшли заміну.

П’ять міністрів третього листопада втратили свої посади. Йдеться про міністра оборони Андрія Тарана, міністра з питань реінтеграції Криму та Донбасу Олексія Резнікова, міністра економіки Олексія Любченка, у якого цього ж дня пройшли обшуки, міністра з питань стратегічних галузей виробництва Олега Уруського та міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського.

Одне зі звільнень, як вдалося дізнатися "Телеграфу", пов’язане з ймовірними фактами зловживання владою. Зокрема, ексміністр економіки та перший віцепрем'єр Любченко спочатку не був налаштований звільнятися, але змінив рішення.

Усі вони добровільно погодилися залишити свої посади. Але не з усіма доведеться попрощатися. Так Резнікова називають імовірним кандидатом посаду Тарана.

При цьому його посаду обійме Ірина Верещук — її на посаду висуває фракція партії "Слуга народу".

Крім неї, ще два призначення лобіюються президентською партією. Це заміна Любченка на посаді голови Мінекономіки Юлія Свириденко та Павло Рябікін замість Уруського.

Про те, що Абрамовський потрапив у немилість, стало відомо ще в середині жовтня. Однією із претензій до нього був високий рівень корупції у регіонах.

Голосування за нових міністрів очікується вже у четвер. Попередньо кандидатури від провладної партії парламентарі підтримають.

Раніше " Телеграф " писав, що кандидатура Рябікіна викликала чимало суперечок усередині партії "Слуга народу".