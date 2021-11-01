Рєзніков очолить Міноборони, а Верещук потрапить до Кабміну: "Слуги народу" погодили заміну міністрів

Ряд міністрів втратили свої крісла.

У понеділок, 1 листопада, члени фракції "Слуга народу" провели засідання, на якому розглянули низку питань, зокрема зміни у складі Кабінету міністрів. Як і повідомляв раніше "Телеграф", ряд міністрів покинуть свої посади, а тепер стали відомі імена тих, хто займе їхні місця.

Про це поінформував нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій буде призначено Ірину Верещук замість Олексія Резнікова.

Сам Рєзніков Кабмін не покине, а натомість займе крісло міністра оборони замість Андрія Тарана.

У відставку підуть керівник Міністерства економіки Олексій Любченко, а також міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Місце Уруського займе Павло Рябікін, який досі очолював державну митну службу.

Міністром економіки стане заступниця глави Офісу президента Юлія Свириденко.

Крім того, Качура повідомив, що В’ячеслава Штучного було рекомендовано на посаду голови Апарату Верховної Ради, а Андрій Мотовиловець стане першим заступником голови фракції "Слуги народу".

"У середу відбудуться процедури звільнення, а у четвер призначення", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, глава Мінреінтеграції Рєзніков вже написав заяву про звільнення і подякував за довіру.