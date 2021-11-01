Резников возглавит Минобороны, а Верещук попадет в Кабмин: "Слуги народа" согласовали замену министров

Ряд министров потеряли свои кресла.

В понедельник, 1 ноября, члены фракции "Слуга народа" провели заседание, на котором рассмотрели ряд вопросов, в том числе и перемены в составе Кабинета министров. Как и сообщал ранее "Телеграф" ряд министров покинут свои должности, а теперь стали известны имена тех, кто займет их места.

Об этом проинформировал нардеп от "СН" Александр Качура в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет назначена Ирина Верещук вместо Алексея Резникова.

Сам Резников Кабмин не покинет, а вместо этого займет кресло министра обороны вместо Андрея Тарана.

В отставку уйдут руководитель Министерства экономики Алексей Любченко, а также министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский.

Место Уруского займет Павел Рябикин, который до этих пор возглавлял государственную таможенную службу.

Министром экономики станет заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Кроме того, Качура сообщил, что Вячеслав Штучный был рекомендован на пост главы Аппарата Верховной Рады, а Андрей Мотовиловец станет первым заместителем главы фракции "Слуги народа".

"В среду произойдут процедуры увольнения, а в четверг назначения", — указал он.

Как сообщалось ранее, глава Минреинтеграции Резников уже написал заявление об увольнении и поблагодарил за доверие.