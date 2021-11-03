Він буде міністром ні*уя: у "Слузі народу" відверто висловилися про одного з майбутніх членів Кабміну

У "Слузі народу" кажуть, що не всі підтримують кандидатури нових міністрів і деякі нібито будуть тимчасовими

Кабмін України цього тижня "втрачає" міністрів, на місця яких приходять нові, але вже знайомі багатьом управлінці. Так, у крісло віце-прем’єра-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, який пішов у відставку, в найближчому майбутньому сяде теперішній голова Державної податкової служби України Павло Рябікін. Однак, як кажуть інсайдери "Телеграфа", вже з’явилися чутки і про його відставку.

Нагадаємо, що про складання повноважень Уруського заговорили ще після скандалу через спільне фото з Рамзаном Кадировим на виставці в ОАЕ, проте тоді заміни не знайшли. Єдиним кандидатом замість Уруського став голова Державної податкової служби України Павло Рябікін, який раніше був нардепом від партії "УДАР" Віталія Кличка та очолював аеропорт "Бориспіль" за часів президентства Петра Порошенка.

Інсайдер "Телеграфа" каже, що всіх кандидатів на посади міністрів на засіданні фракції презентував Давид Арахамія.

"Багато хто обурювався і говорив, що на думку депутатів не зважають і навіть пропонували проводити відкриті конкурси. Найбільше обурювала кандидатура Рябікіна. Але його просто треба було "збити" з митниці, тому вирішили вчинити таким чином. Він буде міністром – ні*уя. Яке міністерство, такий і міністр. Побуде небагато і ми його відправимо у відставку", — ділився не під запис із "Телеграфом" один із топ-членів "Слуги народу".

Про велике чищення Кабміну і про те, що деякі звільнення міністрів стануть справжнім сюрпризом для громадськості, читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа".