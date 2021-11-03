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Он будет министром ни*уя: в "Слуге народа" откровенно высказались об одном из будущих членов Кабмина

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Рябикин является главой Государственной налоговой службы Украины и станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Новость обновлена 03 ноября 2021, 10:32
Рябикин является главой Государственной налоговой службы Украины и станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

В "Слуге народа" говорят, что не все поддерживают кандидатуры новых министров и некоторые якобы будут временными

Кабмин Украины на этой неделе "теряет" министров, на места которых приходят новые, но уже знакомые многим управленцы. Так, в кресло ушедшего в отставку вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского в ближайшем будущем сядет теперешний глава Государственной налоговой службы Украины Павел Рябикин. Однако, как говорят инсайдеры "Телеграфа", уже появились слухи и о его отставке.

Напомним, что о сложении полномочий Уруского заговорили еще после скандала из-за совместного фото с Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, однако тогда замену не нашли. Единственным кандидатом вместо Уруского стал глава Государственной налоговой службы Украины Павел Рябикин, который ранее был нардепом от партии "УДАР" Виталия Кличко и возглавлял аэропорт "Борисполь" во времена президентства Петра Порошенко.

Инсайдер "Телеграфа" говорит, что всех кандидатов на посты министров на заседании фракции презентовал Давид Арахамия. 

"Многие возмущались и говорили, что с мнением депутатов не считаются и даже предлагали проводить открытые конкурсы. Больше всего возмущала кандидатура Рябикина. Но его просто надо было "сбить" с таможни, потому решили поступить таким образом. Он будет министром – ни*уя. Какое министерство, такой и министр. Побудет немного и мы его отправим в отставку", — делился не под запись с "Телеграфом" один из топ-членов "Слуги народа".

О большой чистке Кабмина и о том, что некоторые увольнения министров станут настоящим сюрпризом для общественности — читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа".

Теги:
#Кабмин #Павел Рябикин #Олег Уруский #Слуга народа
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