Коррупция в налоговой: СБУ провела обыски по всей Украине (фото)

СБУ проводила совместный обыск с НАБУ.

В Службе безопасности Украины заявили об обнаружении коррупционного механизма в государственной налоговой службе. Ведомство опубликовало фото с обысков, некоторые из которых сопоставимы с фото обыска в доме экс-министра экономики Алексея Любченко.

В СБУ сообщают, что обыски проводились в ГНС, региональных представительствах и дома у фигурантов дела.

Обыски дома у фигурантов дела Обыск СБУ и НАБУ Обыск по расследованию дела по ч. 2 ст. 364 УК Вещественные доказательства

По предварительной информации схема состояла в "прикрытии" тех, кто не уплачивал налоги и помощи фиктивному бизнесу.

Найденные доказательства — документы, свидетельствуют о фактах минимизации налогов, то, что называется "скрутками", а также о выведении фиктивных предприятий из категории рисковых. Кроме документов на фото, опубликованных СБУ — иностранная валюта.

Фото валюты, опубликованное СБУ Процесс обыска в деле о злоупотреблении властью

Уголовное дело расследует возможное злоупотребление властью, все фигуранты устанавливаются правоохранителями. Обыск проводили совместно с Национальным антикоррупционным бюро.

Ранее "Телеграф" писал, что прямой связи экс-министра Любченко со схемами по неуплате налогов нет. Но именно эти "скрутки" стали причиной приостановления процесса назначения Евгения Олейникова главой ГНС.

Также сообщалось, что третьего ноября пятеро министров потеряли свои посты, но для них уже готова замена. Одним из потенциальных министров может стать Ирина Верещук.