Впервые в истории: СБУ передала военным сотни тонн конфискованного оружия и техники (фото, видео)

Среди переданного — запчасти для истребителей и танков.

Минобороны Украины получило от Службы безопасности оружия, боеприпасов и комплектующих для техники на сумму около миллиарда гривен.

Про передачу сообщает сайт СБУ.

Ранее такого не происходило. Все военное имущество до этого изъяла контрразведка как вещественные доказательства по уголовному делу. На переданный арсенал ранее был наложен арест. Передача была санкционирована правительством и судом, — сообщают в ведомстве.

Общий вес переданного - свыше 500 тонн Ящики с вооружением Арсенал перед отправкой

Вес арсенала — более 500 тонн. Среди вооружения — гранатометы, мины, тротил, 36 ракет для ЗРК "Печора", составные части огнестрельного оружия, вертолетов Ми-24, истребителей "Су" и "МиГ", танков, боевых машин пехоты, бронированных разведмашин, бронетранспортеров, танков, зенитно-ракетных комплексов. Есть среди переданного и химпрепараты — фосфорная и соляная кислота.

Все вышеперечисленное ввезли в Украину нелегально. Как сообщает СБУ российские госкомпании ввозили и накапливали это в Украине как техническое имущество общего употребления.

Среди переданного - двигатели для техники Шлем для летчика

Ранее "Телеграф" писал о масштабных обысках Службы безопасности в налоговой.