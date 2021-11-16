СБУ "накрыла" канал поставки запчастей для военной авиации за границу (фото)

Фигурантам готовятся объявить о подозрении.

Фильтры, клапаны и навигационное оснащение для самолетов пытались вывезти из Украины два жителя Днепропетровской области. Канал незаконного вывоза перекрыла контрразведка Службы безопасности Украины.

Детали сообщает сайт ведомства.

Эти комплектующие были военного назначения. Во время провозки партии насосов и контакторов их изъяли на киевской таможне.

Различные комплектующие для авиации Схему организовали жители Днепропетровщины Запчасти предназначались для военных самолетов

Во время обысков обнаружили больше двух сотен запчастей и комплектующих, происхождение которых было сомнительным. Изъятые агрегаты предназначались для военных самолетов и должны были отправиться в страны, находящиеся поблизости от Украины.

Среди обнаруженного - различные элементы приборной панели самолета

Кроме самих деталей, к ним шла вся документация. В том числе и паспорта на продукцию. Также контрразведчики изъяли вещественные доказательства — штампы, бланки, переписку з иностранными заказчиками.

Импровизированный склад оборудования

Уголовное дело открыто по статье о нарушение порядка международной передачи подконтрольных товаров (статья 333 УК Украины). Устанавливаются все подозреваемые по делу. Наказание, согласно кодексу, штраф или три года за решеткой.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ передала украинским военным оружия и боекомплектующих на миллиард гривен.