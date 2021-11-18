Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”

Раненый под столичным судом 43-летний грузин работал на личного врага Михеила Саакашвили, который теперь также сидит в тюрьме

Во вторник, 16 ноября, возле Киево-Святошинского суда на улице Мельниченко в столице ранили человека. Пострадавшим, получившим 4 пули, стал ранее судимый за бандитизм и разбой гражданин Грузии 43-летний Иракли Малания.

Оказалось, пострадавший отнюдь не является законопослушным гражданином. Как выяснил «Телеграф», история со стрельбой куда глубже и касается криминала, политики и бизнеса в Украине и Грузии.

Пришел в суд за судебным приговором, а получил 4 пули

Как сообщает сайт «Детектив-инфо», 43-летний Малания прибыл в Киево-Святошинский суд как один из пяти подозреваемых по делу о разбойных нападениях, похищениях людей и бандитизме. Жертвами разбойников стали известные бизнесмены в сфере рекламы Константин и Инна Кузнецова и известный врач-офтальмолог Малхаз Тордия. Также его отрабатывали на причастность в деле о похищении и убийстве в 2019 году главы компании «Фабрика алкогольных традиций» Николоза Давиташвили, но позднее подозреваемым стал уроженец Чечни Шархан Гакаев.

Иракли Малания, его вероятные подельники и жертвы Источник - Детектив-инфо

Визит в суд закончился для Ираклия Малании 4 пулями, предположительно из пистолета «Форт-17», найденного позднее, и ранениями в левое бедро, правую ногу, живот и поясницу.

Пистолет из которого вероятно стреляли в Маланию Фото - Телеграф

Как сообщает «Детектив-инфо» со ссылкой на свои источники, Иракли Малания действует не сам, а является приближенным известного криминального авторитета Вахтанга Кипиани, он же Вахтанг Цулукидзе, Вахтанг Долидзе. В криминальном мире известен под прозвищами «Ватулик» и «Вато Кипиани».

И, надо признаться, «Ватулик» — человек более чем известный.

Недруг Зеленского, а до того персональный враг Саакашвили

В публичном информационном пространстве Украины фамилия Вахтанга Кипиани особо громко прогремела 25 июня, когда Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины депортировал «Вато» в Тбилиси.

Вахтанг Кипиани сейчас

Сделали это правоохранители, исполняя Указ президента Украины Владимира Зеленского №203, которым были установлены персональные санкции против 674 «воров в законе» и криминальных авторитетов. В данном списке «Ватулик» находился под №543 как Вахтанг Цулукидзе, гражданин Грузии с датой рождения 21 сентября 1978 года.

Однако перед тем как быть выдворенным на Родину, «Вато» успел получить известность в Грузии и стать личным врагом президента Михеила Саакашвили, который сам с 1 октября содержится в грузинской тюрьме.

Свою первую громкую криминальную славу Вахтанг Кипиани получил в сентябре 2001 года, по версии следствия, расстреляв в Тбилиси представителя одной из охранных структур — Вахтанга Джапаридзе. Он был задержан и обвинялся в совершении убийства, хранении оружия и наркотиков. Однако срока «Вато» не получил, якобы ему помог «отмазаться» дядя, на тот момент высокопоставленный сотрудник Верховного суда Грузии.

В 2004 году тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили в городе Зугдиди объявил «войну» ворам в законе и особо отметил именно Вахтанга Кипиани.

В том же году «Вато» был задержан и получил 6 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия, правда на свободу он вышел досрочно. Последнее кстати, якобы стало причиной лишения его статуса «законника», хотя по другой версии Вахтанг Кипиани никогда и не был «коронован».

После УДО Кипиани покинул территорию Грузии и жил с тех пор то в Украине, то в Российской Федерации.

Футболист киевского «Динамо» пострадал за дружбу с «Вато»

Его фамилия всплыла уже в 2010 году – по версии грузинского следствия, «Ватулика» попросил его знакомый авторитет Георгий (по другим данным его брат Давид) Пеикришвили «выбить» из проигравшегося на подпольном тотализаторе должника 140 тысяч долларов.

В качестве «выбивал» выступили Давид Гагнидзе, экс-полковник МВД Грузии Каха Мисирели и бывший игрок киевского «Динамо» 2000-2001 годов Георгий Деметрадзе, позднее игравший в донецком «Металлурге».

Первую часть долга в 30 тысяч долларов "Вато" успел получить, а во время передачи следующих 40 тысяч все трое были задержаны.

В 2011 году Георгий Деметрадзе получил 6 лет лишения свободы, однако с приговором был несогласен и даже обратился в Европейский суд по правам человека. Как утверждал футболист, его осудили за личное знакомство и дружбу с Вахтангом Кипиани, никаких преступлений он якобы не совершал.

Уже в декабре 2012 года после смены власти в Грузии Деметрадзе был выпущен на свободу как политзаключенный, о чем не преминул сообщить и сайт киевского «Динамо».

Войну с Саакашвили «Вато» выиграл?

Тем временем в том же 2011 году сам «Вато» был задержан в Москве за вымогательство 750 тысяч российских рублей у гражданина Грузии Арабули.

История выглядела довольно странно. Например, донес на «Вато» в полицию сын легендарного авторитета 90-х Отари Квантришвили. А версии случившегося колебались между банальным рэкетом, попыткой получить долю с якобы совместного с Арабули бизнеса по продаже минеральных вод, и до провокации со стороны МВД Грузии.

В любом случае каких-то последствий все это для «Вато» не имело, а в 2012 году он нанес ответный удар по Саакашвили. Как писали местные СМИ, была распространена видеозапись, на которой некий Отар Патаридзе признавался в заказе убийства «Ватулика» по поручению своего брата — главы департамента конституционной безопасности МВД Грузии в Аджарии Теймураза Патаридзе. Однако исполнители, некие чеченские бандиты, не приняли 100 тысяч долларов за заказ, а похитили посредника и выбили из него показания на видео.

В МВД Грузии это опровергли, однако со сменой власти в 2013 году Теймураз Патаридзе был задержан по ряду обвинений – от планов по якобы физической ликвидации противников Саакашвили, до фальсификации выборов и злоупотреблений служебным положением.

Параллельно, «Вато» усиливал свое присутствие в Украине. Например, как пишет все тот же «Детектив-инфо», помог нынешнему нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару.

Последний якобы помогал российскому «вору в законе №1» Аслану Усояну, он же Дед Хасан, отмывать его деньги в Украине, из-за чего возникли разногласия по правильности ведения совместной бухгалтерии. Речь шла о нескольких миллионах долларов.

«Ватулик» предложил Усояну встретиться и обсудить вопросы, но 16 января 2013 года Дед Хасан был убит в Москве, как считается по заказу законника Ровшана Джаниева, он же «Ровшан Ленкоранский». Последний был убит в 2016 году в Стамбуле.

Все это не прошло незамеченным украинскими силовиками и в 2014 году «Вато» был выдворен из Украины с запретом въезда на 5 лет.

Причем тут компания «Петрус» и нардеп Войцеховский

«Ватулик» не оставлял без внимания Украину и его интересы в нашей стране всплыли в СМИ в августе 2019 года. Как писал одесский сайт «Думская», двух бойцов «Вато» задержали в Южной Пальмире за похищение и вымогательство 100 тысяч долларов у государственного регистратора. Однако вместо денег бандиты были задержаны на встрече. Речь шла об отце и сыне – Ираклии и Георгии Б. По данным «Телеграфа», Иракли Б. на самом деле раненый у столичного суда 16 ноября Иракли Малания.

В 2020 году «Ватулик» снова появился на территории Украины, теперь он уже был Вахтангом Цукулидзе и получил разрешение на проживание в нашей стране как муж иммигрантки из Армении. Разрешение, по данным «Детектив-инфо», было получено в одном из отделений Миграционной службы Украины на Одесчине.

В ноябре того же года Вахтанг Цукулидзе «засветился» как соучредитель Благотворительного фонда «Спортивное всеукраинское объединение граждан «Олимп», будучи зарегистрирован в поселке Николаевка Одесской области.

Настоящий триумф для «Вато» наступил 1 октября 2020 года, когда Вахтанг Цукулидзе стал вице-президентом группы компаний «Петрус», что на сайте компании было названо «радостной новостью».

«С 01.10.2020 вице-президентом группы назначен Цулукидзе Вахтанг — опытный руководитель, выходец из семьи потомков виноделов солнечной Грузии. Многие поколения семьи Цулукидзе занимаются производством, или даже лучше сказать созданием шедевров в винодельческой продукции, семья Цулукидзе обладает одним из древнейших заводов по производству вина и целым рядом виноградников на солнечных склонах Грузии близ реки Бурса», — сообщал сайт компании LVR ALCO, известный под ТМ «Златогор».

Сайт представлял нового топ-менеджера опытным и развитым руководителем в сфере оптовой торговли винодельческой и алкогольной продукции с широким кругом международных связей.

По версии же «Детектив-инфо», задача «Ватулика» якобы заключалась в неформальной поддержке президента «Петруса» Людмилы Русаниной, как раз тогда поссорившейся с другим владельцем компании (теперь уже бывшим) Николаем Петренко. Противостояние между экс-партнерами шло по линии публикаций в сомнительных СМИ и различных уголовных дел.

Президент группы компаний "Петрус" Людмила Русалина

Хотя с депортацией «Вато» Русалина лишилась его поддержки, замена была найдена в лице новоиспеченного нардепа от «Слуги народа» Виталия Войцеховского, победившего на досрочных выборах по округу №197 в Черкасской области.

По данным «Вестей» свою карьеру как руководитель нардеп начинал гендиректором ООО «ЗЛВЗ «Златогор» принадлежащего Русалиной и ее группе компаний «Петрус». С 2010 года же Виталий Войцеховский станет мэром Золотоноши и именно с этого поста переходит в статус народного депутата.

ГК "Петрус" по-прежнему ждет развития от Вато

Впрочем, на сайте «Петруса» до сих пор стоит комментарий «Ватулика» о его планах работы в компании. Очевидно, бизнесвумен Людмила Русалина продолжает возлагать на него некие надежды.

«Вато» будет сидеть в Грузии, как и Саакашвили?

Но вернемся к Вахтангу Кипиани, или Цулукидзе – по прилету в Тбилиси 25 июня он сразу же был задержан грузинскими полицейскими по подозрению в организации заказного убийства братьев Давида и Георгия Пеикришвили. Тех самых, в пользу которых он якобы посылал выбивать долг в 2010 году Георгия Деметрадзе.

В январе 2020 года СБУ отчиталась о совместной операции со службой госбезопасности Грузии в ходе которой было предотвращено покушение на двух криминальных авторитетов в Грузии. Киллером за 20 тысяч долларов должен был выступить гражданин Украины, уже получивший 4 тысячи долларов аванса, автомат и самодельное взрывное устройство, но задержанный в Харькове сотрудниками СБУ.

Хотя приговор по данному делу уже получили 6 человек, следствие считает именно «Ватулика» заказчиком данного покушения. Таким образом оба непримиримых врага – Вахтанг Кипиани и Михеил Саакашвили ныне пребывают в грузинской тюрьме.

Что до мотивов покушения на Иракли Маланию, правоохранители пока не раскрывают всех карт. Идет ли речь о «разборках» вокруг «Вато» в ходе которых пострадал его подчиненный или стрельба стала следствием каких-то действий самого Малании – неизвестно.

Вообще, сомнительные связи для украинского политикума дело обычное, как например вышло с трагически погибшим нардепом Антоном Поляковым и Русланом Джамбулатовым, чья семья замешана в целом ряде криминальных скандалов.