"Твари бл**ь": Кива непристойно выругался в Раде после потери научного звания (эксклюзивное видео)

Нардеп не смог сдержать эмоции.

Нардеп Илья Кива, к которому днем ранее Генпрокуратура и Госбюро расследований приходили с обыском, сквернословил в Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

На вопрос, кого он назвал "бл*дями" Кива спросил "что у нас бл*дей мало?". На уточняющий вопрос корреспондента, связано ли это с вчерашними событиями он ответил "да, я о бл*дях".

К какому именно эпизоду из произошедшего 16 ноября относятся ругательства он не уточнял. Кроме утреннего обыска из-за поздравления Владимиру Путину и видео с советской символикой, во вторник Киву также лишили права на владение наградным оружием. Причиной для этого назвали его поведение.

Также Кива лишился звания кандидата наук — такое решение приняла комиссия Минобразования. Сам нардеп заявил о попытках его дискредитировать и отметил, что плагиата в его работе не нашли.

По обоим решениям Кива готов идти в суд.

Нардеп ранее нередко сквернословил во время общения в публичной плоскости.

"Телеграф" публиковал подборку наиболее занимательных скандалов с участием политика. Ранее в ответ на замечания за мат он отвечал, что в первую очередь мужчина, а не депутат.