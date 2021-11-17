"Твари бл**ь": Кива непристойно выругался в Раде после потери научного звания (эксклюзивное видео)
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Нардеп не смог сдержать эмоции.
Нардеп Илья Кива, к которому днем ранее Генпрокуратура и Госбюро расследований приходили с обыском, сквернословил в Верховной Раде.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".
На вопрос, кого он назвал "бл*дями" Кива спросил "что у нас бл*дей мало?". На уточняющий вопрос корреспондента, связано ли это с вчерашними событиями он ответил "да, я о бл*дях".
К какому именно эпизоду из произошедшего 16 ноября относятся ругательства он не уточнял. Кроме утреннего обыска из-за поздравления Владимиру Путину и видео с советской символикой, во вторник Киву также лишили права на владение наградным оружием. Причиной для этого назвали его поведение.
Также Кива лишился звания кандидата наук — такое решение приняла комиссия Минобразования. Сам нардеп заявил о попытках его дискредитировать и отметил, что плагиата в его работе не нашли.
По обоим решениям Кива готов идти в суд.
Нардеп ранее нередко сквернословил во время общения в публичной плоскости.
"Телеграф" публиковал подборку наиболее занимательных скандалов с участием политика. Ранее в ответ на замечания за мат он отвечал, что в первую очередь мужчина, а не депутат.